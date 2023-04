Garcia-Entlassung: U19-Coach übernimmt bei Ronaldo-Club

Foto: Miguel A. Lopes/pool EPA via AP/dpa

Riad Der frühere Weltfußballer Cristiano Ronaldo bekommt bei seinem Verein in Saudi-Arabien einen neuen Trainer. Wie Al Nassr mitteilte, wird der bisherige U19-Coach Dinko Jelicic künftig den Tabellenzweiten der ersten saudischen Liga trainieren.

Der 49-Jährige folgt auf den bisherigen Cheftrainer Rudi Garcia, mit dem sich der Hauptstadt-Club zuvor „in gegenseitigem Einvernehmen“ auf das sofortige Ende der bisherigen Zusammenarbeit geeinigt hatte.

Der 59 Jahre alte Garcia hatte Al Nassr acht Monate lang trainiert. In den vergangenen Tagen hatten mehrere Medien über Unstimmigkeiten zwischen Garcia und Ronaldo berichtet. Am vergangenen Sonntag kam Al Nassr zudem nur zu einem enttäuschenden 0:0 beim Tabellen-Elften Al Feiha. Für den aus Frankreich stammenden Garcia war Al Nassr die zweite Auslandsstation nach einem Engagement bei der AS Rom zwischen 2013 und 2016.