Rüdiger: Positiver Start von Tuchel bei Chelsea

London. Nationalspieler Antonio Rüdiger sieht einen "guten, positiven" Start für seinen neuen Trainer Thomas Tuchel beim FC Chelsea.

"Der wichtigste Eindruck, den er hinterlassen hat, ist: Er weiß, was er will", sagte der 27-Jährige im Sky-Interview. "Er hat seine Art Fußball zu spielen, was für viele Spieler positiv ist. Das spiegelt sich auch in den jüngsten Ergebnissen wieder."

Tuchel hatte die Blues Ende Januar übernommen und feierte am Sonntag den dritten Sieg im vierten Spiel. Rüdiger, der unter Tuchels Vorgänger Frank Lampard keine Rolle mehr gespielt hatte, bekommt wieder regelmäßig Einsatzzeit. "Am Ende des Tages willst du als Fußballer auf dem Platz stehen", sagte er. "Mit der Bank kann man sich als Fußballer nicht zufriedengeben. Man möchte mehr, man möchte spielen. Daher ist das positiv für mich."

