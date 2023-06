Sky: Kohfeldt vor Wechsel zu belgischem Club KAS Eupen

Eupen Trainer Florian Kohfeldt steht nach Informationen des TV-Senders „Sky“ unmittelbar vor einem Engagement beim belgischen Fußball-Erstligisten KAS Eupen. Der Verein in der Nähe Aachens hatte in der abgelaufenen Spielzeit mit dem 15. Tabellenplatz nur knapp die Klasse gehalten.

Kohfeldt trainierte in der Bundesliga bislang den SV Werder Bremen und den VfL Wolfsburg. Der 40-Jährige stand in insgesamt 150 Partien in der obersten deutschen Spielklasse an der Seitenlinie. Kohfeldt hatte zuletzt in der Spielzeit 2021/22 Wolfsburg nach einem schwachen Saisonstart übernommen. Nach 34 Spieltagen und einem enttäuschenden zwölften Tabellenplatz war für ihn im Mai 2022 beim VfL Schluss.