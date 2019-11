Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann schon am Samstag in Mönchengladbach gegen Weißrussland die EM-Teilnahme klar machen.

So qualifiziert sich Deutschland für die Fußball-EM 2020

Düsseldorf.Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann schon am Samstag in Mönchengladbach gegen Weißrussland die EM-Teilnahme klar machen. Ansonsten muss das Ticket für 2020 am Dienstag in Frankfurt gegen Nordirland gebucht werden.

Schafft es die DFB-Elf nicht über die normale Qualifikationsrunde, bleibt noch der Weg über die Nations-League-Playoffs im März. So qualifiziert sich Deutschland am Samstag für die EM 2020:

- mit einem Sieg gegen Weißrussland, wenn die Niederlande in Nordirland nicht verliert

- mit einem Remis gegen Weißrussland, wenn die Niederlande in Nordirland gewinnt

Sollte Deutschland vor dem direkten Duell nur einen Vorsprung von drei oder weniger Zählern vor Nordirland haben oder punktgleich sein, gibt es diverse Varianten, wie Deutschland das EM-Ticket holt.

Bei drei Punkten Vorsprung auf Nordirland, nach einem deutschen Sieg oder einer deutschen Niederlage gegen Weißrussland:

- mit einem Sieg oder Remis gegen Nordirland

- mit einer Niederlage gegen Nordirland mit einem Tor Unterschied

- mit einem 0:2 gegen Nordirland, sofern die derzeit bessere Tordifferenz aus allen Partien nicht verspielt wird

Bei drei Punkten Vorsprung auf Nordirland, nach einem deutschen Remis gegen Weißrussland:

- mit einem Sieg oder Remis gegen Nordirland

- mit einer Niederlage gegen Nordirland egal in welcher Höhe, sofern die Niederlande gegen Estland verlieren

- mit einer Niederlage gegen Nordirland mit einem Tor Unterschied

- mit einem 0:2 gegen Nordirland, sofern die derzeit bessere Tordifferenz aus allen Partien nicht verspielt wird

Bei einem Punkt Vorsprung auf Nordirland:

- mit einem Sieg oder Remis gegen Nordirland

- bei einer Niederlage gegen Nordirland, wenn die Niederlande gegen Estland verliert

Bei Punktgleichheit mit Nordirland:

- Mit einem Sieg oder Remis gegen Nordirland