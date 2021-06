Southgate gratuliert Löw: "Es ist beeindruckend"

London. Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat Joachim Löw zum Ende der 15-jährigen Amtszeit als Fußball-Bundestrainer gratuliert.

"Er hatte eine unglaubliche Karriere mit Deutschland und es ist beeindruckend, was er geleistet hat", sagte der 50-Jährige nach dem 2:0-Sieg im EM-Achtelfinale gegen Deutschland. Für die Three Lions war es der erste Sieg gegen die DFB-Auswahl in einem K.o.-Spiel bei einem großen Turnier seit 55 Jahren.

"Natürlich ist das heute ein großes Ergebnis. England hat es seit 1966 nicht mehr geschafft, Deutschland in einem K.o.-Spiel zu besiegen", sagte Southgate. "Diese Spieler sind dabei, Geschichte zu schreiben. Wir waren noch nie in einem EM-Finale. Sie haben immer noch die Chance, etwas Spezielles zu erreichen." Im EM-Viertelfinale trifft sein Team nun am Samstag in Rom auf Schweden oder die Ukraine. Das Finale findet am 11. Juli im heimischen Wembley-Stadion statt.

© dpa-infocom, dpa:210629-99-195779/2