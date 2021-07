Spaniens Fußballer erreichen Olympia-Halbfinale

Sommerspiele in Tokio

Tokio. Spaniens Fußballer haben bei den Olympischen Spielen als erstes Team das Halbfinale erreicht.

Die Iberer setzten sich am Samstag im Viertelfinale gegen die Elfenbeinküste mit 5:2 (2:2, 1:1) nach Verlängerung durch. Dani Olmo (30. Minute) vom Bundesligisten RB Leipzig, Rafa Mir (90.+3/117./120.+1) und Mikel Oyarzabal (98./Foulelfmeter) erzielten die Tore für die Spanier. Die Elfenbeinküste, die in der Vorrunde die DFB-Auswahl ausgeschaltet hatte, war durch Eric Bailly (10.) und Max Gradel (90.+1) zweimal in Führung gegangen.

© dpa-infocom, dpa:210731-99-636696/2