Spanischer Fußballverband droht Hermoso mit Klage

Madrid Präsident Luis Rubiales steht seit seinem Kuss für Jennifer Hermoso massiv in der Kritik, weil sie sagt, die Aktion sei nicht einvernehmlich geschehen. Der Verband reagierte nun mit einer Drohung.

Der spanische Fußballverband RFEF hat den Ton in der Debatte um seinen heftig kritisierten Präsidenten Luis Rubiales verschärft und mit Klagen gedroht. Der RFEF reagierte damit am Freitagabend auf die von der Spielerinnengewerkschaft Futpro verbreitete Erklärung, Weltmeisterin Jennifer Hermoso habe dem Kuss von Rubiales bei der Siegerehrung nach dem WM-Finale nicht zugestimmt und ihn auch nicht hochgehoben.

Der RFEF stellte vier Fotos online und beschrieb darüber hinaus detailliert die Körperhaltung von Rubiales und Hermoso. Die Bilder seien ein Beweis, dass Rubiales nicht gelogen habe.

Auf den Bildern ist zu sehen, wie Rubiales von Hermoso gehalten wird, auf zwei davon sind seine Beine in der Luft. Ob die Stürmerin den 46-Jährigen hochgehoben hat oder er von sich aus hochgesprungen ist, lässt sich anhand der kurzen Serie nicht eindeutig belegen.

Rubiales steht seit seinem live im Fernsehen zu sehenden Kuss auf Hermosos Mund massiv in der Kritik. Die 33-Jährige hatte kurz nach der Szene in einem Video gesagt, ihr habe das Verhalten nicht gefallen, und sich in einer späteren Erklärung als „Opfer einer impulsiven, sexistischen und unangebrachten Handlung“ bezeichnet. Bei einer außerordentlichen Vollversammlung des RFEF lehnte Rubiales den aus vielen Richtungen geforderten Rücktritt am Freitag ab.