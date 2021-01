Stindls Traum vom Pokal-Endspiel - "Eine große Chance"

Mönchengladbach. Für Borussia Mönchengladbachs Kapitän Lars Stindl wäre das Erreichen des Pokal-Endspiels in Berlin noch ein großes Ziel.

"2017 war ich mit Borussia kurz davor, das Finale zu schaffen. Den Traum von Berlin würde ich mir gerne noch erfüllen und gerade in diesem Jahr, da die Bayern raus sind, ist da eine große Chance. Wir werden alles daran setzen, sie zu nutzen", sagte der 32-Jährige der "Rheinischen Post".

Nach seinen Einsätzen in der Fußball-Nationalmannschaft 2017 und 2018 glaubt der Offensivspieler nicht unbedingt an eine Rückkehr in die DFB-Elf. "Dass ich mich aber natürlich freuen würde, wenn der Bundestrainer irgendwie auf die Idee kommt, meine Qualität in welcher Art und Weise auch immer brauchen zu können, ist natürlich auch klar. Wir haben aber auch ohne mich genügend Qualität im Nationalteam, um erfolgreich sein zu können", sagte Stindl. "Darum mache ich mir da aktuell wenig Gedanken."

© dpa-infocom, dpa:210129-99-226469/2