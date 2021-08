SC 03 Weimar: Szatmari bügelt Fehler selbst aus und Diallo setzt eine Sahnehäubchen auf Pokalerfolg

Weimar. Fußball-Landespokal: SC 03 Weimar besiegte Eintracht Eisenberg in der Verlängerung mit 2:1

Der große Umbruch beim SC 03 Weimar trägt erste Früchte. Zwar musste Co-Trainer Holger Orlamünde, er vertrat den schuleinführenden Chef Michael Junker, auf eine ganz Reihe Spieler verzichten, dafür spielte aber Abwehrchef Florian Sachs doch und auch Kapitän Stephan Papst griff nicht nur verbal von der Bank aus ins Spielgeschehen ein, sondern war in den letzten 20 Minuten der Verlängerung dann auch selbst aufs Feld gestürmt, weil er es trotz einer Oberschenkelverletzung draußen einfach nicht mehr aushielt.

Fußball-Landespokal: Der wieselflinke Erik Orlamünde (r.) startet am Eisenberger Marius Mücke vorbei. Foto: René Röder

Am Ende siegten die Weimarer verdient, weil sie vor der Pause die besseren Chancen hatten, unglücklich durch einen Elfmeter in Rückstand gerieten und sich eindrucksvoll zurückmeldeten. „Das war richtig gut. Wir wollten nach den guten Testspielergebnissen auch im Pokal etwas reißen, haben schnell und zielstrebig nach vorn gespielt, so wie wir uns das auch vorgenommen haben. Im Abschluss müssen wir aber zulegen, sonst bin ich sehr zufrieden“, strahlte Weimars Trainer Holger Orlamünde

Nicht eines ihrer vier Testspiele verloren die SC-Kicker, gewannen gegen Stadtroda 4:0, Oberligist Martinroda 2:1 und Kahla 3:1, Lediglich beim 2:2 gegen Neustadt/Orla lief es holprig. „Das ist normal. Die jungen Leute müssen noch dazulernen, werden auch immer wieder Rückschläge einstecken, aber wenn sie so weiter machen, dann bin ich zuversichtlich“, ist sich Orlamünde sicher, der als neuer Co-Trainer nun eine Reihe Spieler seiner bisherigen A-Junioren-Mannschaft, darunter auch seinen Sohn Erik, im Männerbereich heranführen will. Der SC 03 braucht „frisches Blut“.

Lässt sich verwöhnen: Torschütze Kevin Wriske und der entgrampfende Erfurter Schiedsrichter Sebastian Lorenzen, vor tooller Ultra-Kulisse in Weimar. Foto: René Röder

Man konnte deutlich sehen mit welchem Ehrgeiz und Spaß gerade die jungen Lindenberg-Kicker gegen die favorisierten Eisenberger aufwarteten. Vor der Pause waren die Lindenberg-Männer zwar optisch überlegen, doch in der noch sehr taktisch geprägten Hälfte gab es eigentlich nur eine dicke Chance, als von Ruffert glänzend Dam bediente, der etwas überhastet links vorbeizog (23.).

Auch mit Wiederbeginn, die Weimarer zunächst gefährlicher. Nach einer scharfen Eingabe köpfte Mücke den Ball beinahe ins eigene Tor (50.) und Rufferts Pressschlag mit Eintracht-Keeper Oertel trudelte nur um Zentimeter am rechten Pfosten vorbei (61.). Waren Eisenbergs Konter zunächst nur im Ansatz gefährlich, sorgte ein weiter Steilpass von Brack auf Stäps für die Gästeführung. Weimars 21-jähriger Innendecker Justin Szatmari konnte diesen nur per Foul bremsen – Elfmeter! Den versenkte Wriske unhaltbar links zum 0:1 (67.) und Sünder Szatmari gab zu, obwohl es von außen ganz anders wirkte: „Das Tor geht auf meine Kappe, ich war dran, der Elfmeter berechtigt.“

Grapscher Leon Möller (l./Weimar) gegen Matthias Walzog. Foto: René Röder

Und ausgerechnet der Deutsch-Ungar, der vor zwei Jahren aus der Rot-Weiß-Schule nach Weimar kam, leitete die Wende ein. Zunächst gelang Orlamünde mit der Einwechslung Diallos ein echter Glücksgriff. Sechs Minuten auf dem Platz umspielte der an der Mittellinie in Szene gesetzt, drei Eisenberger und wurde von Stäps knapp vor dem Strafraum umgerissen. Den Freistoß aus 18 Metern hämmerte Szatmari links in die Torwartecke zum 1:1 (81.). „Eigentlich habe ich das Tor ja Sebastian Papst zu verdanken, der mir steckte, ich solle in die Torwartecke schießen…“ So machte der Innendecker perfekt seinen Fehler gut. Doch dann musste SC-Keeper Max Stern die Verlängerung retten. Aus drei Metern zog vor ihm hereinfliegend Brack volley ab, Stern riss das rechte Bein hoch und parierte sensationell (84.).

Habib Dialo, als Joker. Der Afghane (vorn) zeigte sich sensationell trickreich. Foto: René Röder

In der Verlängerung wurde es feurig. Zunächst scheiterte Eisenbergs Franzose Cissé an Stern (100.), dann wuchs gegenüber Habid Diallo erneut über sich hinaus. Wieder rechts von Runge losgeschickt, foppte er erst Berger, dann Theumer, lief auf Keeper Oertel zu und schlenzte spitz ins lange Eck zum 2:1 (117.). Fast wäre ihm analog zwei Minuten später das gleiche Kunststück gelungen, doch da legte Berger den Afghanen am Strafraumeck noch, sah für diese Notbremse eher schmeichelhaft nur Gelb-Rot (119.), aber der Jubel, nicht nur der 120 Minuten durchweg singenden 19 Weimar-Ultras, nahm seinen Lauf. Mal sehen, was im Pokal noch geht!