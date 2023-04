Teilausschluss für Juventus-Fans nach Rassismus-Vorfall

Turin Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin muss wegen rassistischer Ausfälle seiner Anhänger beim nächsten Heimspiel einen Teil der Fankurve leer lassen. Das urteilte das Sportgericht der Serie A nach Auswertung der Berichte vom Hinspiel des Pokal-Halbfinales am Dienstagabend gegen Inter Mailand.

Die Fans hatten den gegnerischen Stürmer Romelu Lukaku rassistisch beschimpft und Affenlaute gemacht, als dieser in der Nachspielzeit per Elfmeter zum 1:1 traf. Im nächsten Liga-Heimspiel gegen den SSC Neapel am 23. April muss deswegen ein Sektor in der Juve-Arena, in dem rund 5000 Anhänger Platz haben, leer bleiben.