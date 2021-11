Thorgan Hazard fehlt dem BVB nach positivem Corona-Test

Dortmund. Borussias Dortmunds Thorgan Hazard wird seinem Club nach einem positiven Corona-Test einige Zeit fehlen und steht demnach auch nicht im Aufgebot für die Champions-League-Partie am Mittwoch bei Sporting Lissabon (21.00 Uhr/DAZN).

Der Belgier, der am Samstag beim 2:1-Erfolg gegen den VfB Stuttgart noch das Siegtor von Marco Reus vorbereitet hatte, habe weder am Sonntag noch am Montag Kontakt zur Mannschaft gehabt und sich unmittelbar in Isolation begeben, teilte der Club mit.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

"Alle Mitglieder des BVB-Kaders der Profimannschaft und der U23 sowie die jeweiligen Betreuerteams sind zu 100 Prozent geimpft oder genesen. Weitere Quarantänemaßnahmen sind vor diesem Hintergrund aktuell nicht erforderlich", teilte der BVB mit.

Damit fehlt den Dortmundern bei dem wichtigen Spiel in Portugal neben Erling Haaland und Giovanni Reyna ein dritter Offensivspieler. Zudem steht auch der nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Ajax Amsterdam gesperrte Abwehrchef Mats Hummels nicht zur Verfügung.

© dpa-infocom, dpa:211122-99-97119/2