FC Carl Zeiss Jena und An der Fahner Höhe im Finale des Thüringenpokals 2021

Nach den gewonnenen Halbfinal-Partien stehen der FC Carl Zeiss Jena und der FC An der Fahner Höhe im Finale des Thüringenpokals 2021.

Mit einem ungefährdeten 4:0-Sieg gegen den FC Saalfeld zieht der FC Carl Zeiss Jena ins Finale des Thüringenpokals 2021 ein. Für die Tore sorgten im Stadion an den Saalewiesen vor etwa 2000 Zuschauern Fabian Eisele (12./36.), Theodor Bergmann (42.) und Marius Grösch (87.).

Im zweiten Halbfinale zwischen FC Thüringen Jena und dem FC An der Fahner Höhe stand es kurz vor Ende der regulären Spielzeit 2:2 unentschieden. Mit der letzten Aktion setzte sich An der Fahner Höhe in der 6. Minute der Nachspielzeit mit 3:2 durch.