Brasilianisches Nationalteam Torwart heizt Gerüchte um Ancelotti an

Tanger Der brasilianische Fußball-Nationaltorwart Ederson hat die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti nach Brasilien weiter angeheizt.

„Es ist sehr wahrscheinlich, dass er kommt“, sagte er bei einer Pressekonferenz vor dem Länderspiel gegen Marokko. „Man hat mir gesagt, dass er ein außergewöhnlicher Trainer ist, den alle in der Gruppe mögen. Ein Mann, der eine sehr erfolgreiche Karriere hat, man muss sich nur seinen Lebenslauf ansehen.“

Der frühere brasilianische Nationalcoach Tite hatte nach der Weltmeisterschaft in Katar Ende vergangenen Jahres aufgehört. Derzeit wird die Seleção übergangsweise von dem Ex-Bundesligaprofi Ramon Menezes trainiert.

Auch Löw war im Gespräch

Unterdessen sucht der brasilianische Fußballverband CBF nach einer dauerhaften Lösung. CBF-Präsident Ednaldo Rodrigues will Anfang April zu einer Europa-Reise aufbrechen, um dort mit potenziellen Nachfolgern zu sprechen. Die „Bild“ hatte berichtet, auch der frühere Bundestrainer Joachim Löw könne sich einen Wechsel nach Brasilien vorstellen.

Ancelotti steht noch bis zum Sommer 2024 bei Real Madrid unter Vertrag. In der Champions League will Manchester-City-Torhüter Ederson nun dafür sorgen, dass der 63-jährige Italiener möglichst vorzeitig frei wird. „Wir werden versuchen, Real Madrid rauszuwerfen, damit er so schnell wie möglich kommen kann“, sagte Ederson lachend.