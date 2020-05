Fußballspieler des FC Slovan Liberec nehmen am ersten Training im Rahmen der Lockerungen von Corona-Maßnahmen teil.

Nach zwei Monaten Pause Tschechiens Ligen starten wieder - Erstes Spiel am 23. Mai

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tschechiens Ligen starten wieder - Erstes Spiel am 23. Mai

Prag. In Tschechien wird bald wieder Profi-Fußball gespielt. Die erste Begegnung nach mehr als zweimonatiger Corona-Pause soll am 23. Mai zwischen den beiden Erstligisten FK Teplice und FC Slovan Liberec stattfinden.

Sowohl die Saison der ersten als auch der zweiten Liga soll zu Ende gespielt werden. Dafür sprach sich eine deutliche Mehrheit der Lizenzvereine bei ihrer Sitzung in Prag aus, wie der Ligaverband mitteilte.

Es gelten strenge Hygienevorschriften. Zuschauer sind nicht zugelassen. Der Meister der ersten Liga, die wegen des Sponsors Fortuna-Liga genannt wird, soll nach den Plänen Mitte Juli feststehen. Auf der Sitzung wurde zudem Ligapräsident Dusan Svoboda für weitere vier Jahre im Amt bestätigt.

Bereits seit dem 11. Mai dürfen in Tschechien wieder Sportveranstaltungen mit bis zu hundert Personen stattfinden. Bis zum 12. Mai gab es in dem EU-Mitgliedstaat nach Angaben des Gesundheitsministeriums 8198 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Es wurden 282 Todesfälle mit der Erkrankung in Verbindung gebracht.