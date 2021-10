U21-Nationalmannschaft ohne Werder-Verteidiger Mai

Bremen. Abwehrspieler Lars Lukas Mai von Werder Bremen wird nicht an den beiden EM-Qualifikationsspielen der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Israel und Ungarn teilnehmen.

Der 21-Jährige habe Adduktorenprobleme, teilte sein Verein via Twitter mit. Mai musste deshalb auch am Freitagabend beim Zweitliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (3:0) in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für den Werder-Verteidiger nominierte der neue U21-Trainer Antonio di Salvo den 20 Jahre alten Frederik Jäkel nach, der aktuell von RB Leipzig an den belgischen Club KV Oostende ausgeliehen ist.

© dpa-infocom, dpa:211003-99-462638/2