Pößneck. Bis in die Weimarer Republik reicht der Sportaustausch zwischen Pößneck und Ludwigsstadt, dem die Fußballer nun neues Leben einhauchen.

VfB Pößneck & TSV Ludwigsstadt: Sportfreundschaft lebt auf

Die Zeiten, in denen Manfred Lindenberg bei jedem Spiel der Pößnecker Fußballer vor Ort war, sind inzwischen vorbei. Nicht immer, aber dennoch immer wieder ist der Ehrenpräsident des VfB 09 am Spielfeldrand zu finden und die nächste Begegnung zählt zu denen, die sich der 80-Jährige auf keinen Fall entgehen lassen will.

Weder geht es am Sonntagvormittag in der Griebse um Punkte im Aufstiegsrennen, noch ist das Ende der langen fußballfreien Zeit Lindenbergs wesentliche Antriebsfeder. Viel mehr geht es ihm um die besondere Beziehung, die der Pößnecker Sport seit Urzeiten zum morgigen Testspielgegner, dem TSV Ludwigsstadt pflegt. Deutsche Teilung unterbricht Kontakt Bis tief in die Weimarer Republik lässt sich ein regelmäßiger Sportaustausch zwischen Pößneck und dem Städtchen am nördlichsten Zipfel des Landkreis’ Kronach nachweisen. Der wurde durch die deutsche Teilung zwar unterbrochen, nicht aber beendet. „Bis 1949 gab es einen regen Verkehr zwischen beiden Sportgemeinschaften, der 1952 beendet war“, berichtet Manfred Lindenberg, der sich höchstpersönlich um die Wiederaufnahme der Beziehungen kümmerte. Keine zwei Wochen nach dem Mauerfall, am 19. November 1989, reiste er gemeinsam mit Sohn René erstmals nach Ludwigsstadt. Erster offizieller Besuch noch im November ‘89 Unter anderem besuchten sie ein Fußballspiel des TSV. Fünf Tage später folgte der erste offizielle Besuch einer Delegation der damaligen BSG Rotasym und auch der erste sportliche Vergleich seit Jahrzehnten ließ nicht lange auf sich warten. „Am 10. Januar 1990 haben wir bei strömendem Regen bei einer verstärken Ludwigsstädter Mannschaft mit 3:0 geführt. Am Ende hieß es 3:3“, erinnert sich Manfred Lindenberg detailgetreu an das Freundschaftsspiel, das mit Siegbert Rubel sogar von einem damaligen Bundesliga-Schiedsrichter geleitet wurde. Letztes Aufeinandertreffen unterm Hallendach Damit kann das Testspiel der heutigen Männermannschaften von VfB 09 und TSV 1883 zwar nicht aufwarten, wohl aber mit dem Aufleben einer Sportfreundschaft, der seit der Wende in mal kleineren, mal größeren Abständen immer wieder Ausdruck verliehen wurde. Erst vor zwei Wochen nahmen die Ludwigsstädter, deren Trainer Andreas Wohlfahrt aus Pößneck stammt, am Hallenturnier des VfB teil und unterlagen im direkten Duell mit 1:4. Nun folgt die Revanche auf Kunstrasen. Anstoß am Sonntag ist um 10.30 Uhr.