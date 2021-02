Vor Duell: Gündogan lobt Gladbach und Eberl

"Ich sehe keine Mannschaft in Europa, gegen die Gladbach chancenlos wäre. Dafür haben sie diese Saison schon zu viele richtig gute Spiele abgeliefert", sagt Ilkay Gündogan.

Mönchengladbach. Nationalspieler Ilkay Gündogan von Manchester City hat vor dem Champions-League-Duell mit Borussia Mönchengladbach die Qualitäten des Bundesliga-Clubs gelobt.

"Ich sehe keine Mannschaft in Europa, gegen die Gladbach chancenlos wäre. Dafür haben sie diese Saison schon zu viele richtig gute Spiele abgeliefert", sagte der 30-Jährige dem "Kicker".

Vor dem Hinspiel im Achtelfinale am Mittwoch in Budapest äußerte sich der Mittelfeldspieler auch anerkennend über die Arbeit von Sportdirektor Max Eberl. "Er findet immer die richtigen Worte. Ich bewundere ihn dafür, dass er auch mal gegen den Strom schwimmt, keine populistischen Antworten gibt, aber dennoch den Finger - wenn nötig - in die Wunde legt. Er wirkt immer sehr menschlich auf mich", sagte Gündogan.

© dpa-infocom, dpa:210222-99-537488/2