Wacker Nordhausen erfährt die Jenaer „Gastfreundlichkeit“

Jena/Nordhausen. Wacker Nordhausen sieht sich beim Fußball-Pokalfinale mit einigen Überraschungen konfrontiert. Aber nicht im positiven Sinne...

Auch wenn das Pokalfinale für die Nordhäuser ein riesengroßes Erlebnis war und wohl eine einmalige Sache bleiben wird, wie Thomas Riemekasten, der in der 84. Minute eingewechselt wurde, es ausdrückte: „Für mich ein unbeschreibliches Erlebnis. Das werde ich wohl nie wieder in der Form erleben. Da stören mich so manche Nebengeräusche gar nicht. Ich habe das Ganze genossen.“ Nebengeräusche gab es am vergangenen Samstag so einige, wie es die Nordhäuser berichteten und dabei das Kopfschütteln nicht verbergen konnten und ihr Unverständnis direkt zum Ausdruck brachten.

Los ging es schon mit der „Gastfreundlichkeit“, wie Präsident Torsten Klaus es in Anführungszeichen bezeichnete, mit dem Mannschaftsbus. Dieser durfte aus Gründen, die nicht genannt wurden, nicht auf dem Gelände parken, sondern außerhalb. Der Weg war zwar nicht weit, aber dennoch konnten Fans ungehindert am Nordhäuser Bus vorbei, was – wie sollte es anders sein – beim Jenaer Anhang nicht sonderlich für Begeisterung sorgte.

Marcus Vopel hielt noch einen Plausch mit Jenas Trainer René Klingbeil Foto: Sebastian Fernschild

Einen Sachschaden gab es aber nicht. Als dann alle im Stadion waren, irrte Klaus noch weiter umher. „Das muss man sich mal vorstellen, da wird man wieder weggeschickt. Kein Weg oder eine Erklärung ließen das Problem lösen. Ich musste irgendwo in der Stadt parken. Es war im Grunde ein schönes Erlebnis und hat an sich auch viel Spaß gemacht. Aber einmal mehr hat man gemerkt, dass wir nicht sonderlich willkommen waren. Das hat in das Gesamtbild mit dem ganzen Prozedere gepasst“, so Klaus nach dem Spiel, der aber ebenso betonte, dass er mächtig stolz auf seine Mannschaft ist.

Weiter ging es, als die Spieler und Trainer in den Umkleidekabinen ankamen. Dort traute vor allem das Trainerteam seinen Augen nicht. Die Spieler, die in ihrer Kabine Platz zum Entfalten hatten, ereilte damit ein ungeahnter Luxus, denn Maximilian Dentz und Co. bekamen auf der Toilette einen Platz zugewiesen, dort wo man sich nach der Erleichterung die Hände wäscht. Ein Tisch, zwei Stühle, etwas zu trinken. Für so etwas wie Fußballstimmung sorgte ein kleiner Rasenteppich.

Die Nordhäuser Fans hielten mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg und zeigten auf ihren Schals (oben links: „Scheiß TFV“), was sie vom Verband hielten. Foto: Sebastian Fernschild

„Das glaubt dir eigentlich kein Mensch. Das muss man erlebt haben“, wunderte sich auch Torwarttrainer Martin Vopel, der auch nach dem Spiel nur hämisch darüber lachen konnte. Die Toiletten waren freilich nicht für die Zuschauer vorgesehen, aber Offizielle oder auch die Schiedsrichter gingen dorthin.

Flutlichtmast behindert die Sicht für Wackerfans

Aber damit noch nicht genug. Als sich die Fans von Wacker Nordhausen in ihrem zugewiesenen Block versammelten, gab es das nächste Ding. Da Block A ohnehin nicht die beste Sicht auf das Spiel versprach, stand zu allem Überfluss noch ein Flutlichtmast direkt davor. Vier Stück an der Zahl waren es mal im gesamten Stadion aber nun steht nur noch einer vor dem Gästeblock, den man wohl „vergessen“ hatte abzubauen. Ein Umstand, den schon die Erfurter Fußballer zu spüren bekamen.

„Das sind für mich alles Dinge, die überhaupt nicht gehen. Uns war ja klar, dass wir nicht mit offenen Armen empfangen werden und keiner uns einen roten Teppich ausrollt. Aber so haben wir es uns auch nicht gedacht. Nach dem Spiel hätte man doch als Verband wenigstens das Fingerspitzengefühl haben können und unseren Felix Schwerdt, der zwei Tore gemacht hat, zum besten Spieler zu wählen. Das hätte doch drin sein müssen und wäre auch völlig berechtigt gewesen“, so Torsten Klaus weiter.

Beide Fanlager mit Sprechchören gegen Verband

Zu allem Überfluss gingen im sportlichen Sinn die eigenen Ziele gleich zu Beginn den Bach herunter. Philipp Seeland, Sportliche Leiter von Wacker Nordhausen, sagte noch kurz vor dem Spiel: „So lange wie möglich müssen wir die Null halten und dann vielleicht den ein oder anderen Nadelstich setzen.“ Doch dieses Vorhaben ging nicht auf. Bereits nach drei Minuten klingelte es das erste Mal. Aber einmal mehr bewies Nordhausen Nehmerqualitäten, ob nun auf oder neben dem Platz.

In einem waren sich beide Fanlager aber einig. Immer wieder wurde der Thüringer Fußballverband (TFV) verbal in die Mangel genommen. Bei einem setzten die Jenaer Anhänger aber einen drauf. Vor Spielbeginn und nach Wiederanpfiff zündeten die „Hausherren“ Bengalos. In der Hinsicht hielten sich die Nordhäuser zurück und konzentrierten sich darauf, ihre Mannschaft zu unterstützen.

