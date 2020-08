Fußball-Weltstar Was macht Messi? Der Argentinier zweifelt am Barça-Verbleib

Barcelona Will Messi wirklich weg? Die Tendenz scheint eher so zu sein. Zumindest wenn ein Bericht eines katalanischen Senders stimmt. Denn der will Kenntnis von Gesprächsinhalten eines wichtigen Treffens haben zwischen dem neuen Coach und dem Superstar.