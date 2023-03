Weltmeister lobt Benficas Schmidt: „Persönlichkeit“

Lissabon Argentiniens Fußball-Weltmeister Nicolás Otamendi sieht den deutschen Trainer Roger Schmidt als wesentlichen Faktor für die starke Saison von Benfica Lissabon.

„Ich kannte ihn vorher noch nicht“, sagte der Kapitän und Abwehrchef in einem UEFA-Interview. „Aber er ist ein Trainer mit sehr klaren Ideen, der den Spielern viel Vertrauen gibt. Auch das Training ist gut, und er hat Persönlichkeit. Das ist wichtig für eine junge Mannschaft.“ Denn es sei nicht einfach, einen solchen Kader zu managen. „Aber er macht das in seiner ersten Saison in der bestmöglichen Form“, ergänzte der 35-Jährige.

Der frühere Bundesliga-Coach arbeitet seit dieser Spielzeit als Trainer des portugiesischen Rekordmeisters. In der Liga steht Benfica angesichts von zehn Punkten Vorsprung auf den FC Porto vor dem Gewinn des ersten Meistertitels seit 2019. Zudem erreichte der 56-Jährige mit seinem Team das Viertelfinale der Champions League, wo Benfica auf Inter Mailand treffen wird. „Hoffentlich kommen wir noch weiter“, sagte Otamendi.