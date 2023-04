Wolfsburgs Lattwein fällt für Rest der Saison aus

Wolfsburg Fußball-Nationalspielerin Lena Lattwein ist an der Schulter operiert worden und kann für den VfL Wolfsburg in dieser Saison nicht mehr auflaufen.

Fußball-Nationalspielerin Lena Lattwein ist an der Schulter operiert worden und kann für den VfL Wolfsburg in dieser Saison nicht mehr auflaufen.

Dies teilte der deutsche Meister und Champions-League-Halbfinalist am Dienstag mit. Lattwein hatte sich beim 8:0-Sieg gegen Werder Bremen in der Bundesliga einen Schlüsselbeinbruch zugezogen.

Lattweins Teilnahme an der Weltmeisterschaft vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland ist nach VfL-Angaben bei einem planmäßigen Heilungsverlauf aber nicht gefährdet. Die 22 Jahre alte Mittelfeldspielerin und Vize-Europameisterin fehlt aber bei den Länderspielen der DFB-Frauen am Karfreitag in den Niederlanden und am kommenden Dienstag in Nürnberg gegen Brasilien.

Für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist es bereits die dritte EM-Teilnehmerin von England 2022, die wegen einer Verletzung in dieser Saison nicht mehr spielen kann. Im Fall der Bayern-Spielerinnen Giulia Gwinn (Kreuzbandriss) und Linda Dallmann (Syndesmosebandriss) schloss sie eine WM-Teilnahme dennoch nicht aus.