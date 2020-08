Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Corona-Fälle beim FC Valencia

Madrid. Beim spanischen Fußball-Erstligaclub FC Valencia sind zwei Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Betroffenen hätten sich in häusliche Quarantäne begeben, teilte der Club weiter mit.

Ob es sich um Spieler oder Mitglieder des Mannschaftsteams handelt, blieb offen. Der FC Valencia, der die vergangene Saison auf dem neunten Tabellenplatz beendet hatte, bereitet sich derzeit auf die kommende Spielzeit vor.

Erst zwei Tage zuvor hatten zwei Coronavirus-Fälle bei zwei Spielern von Atlético Madrid für Aufregung gesorgt. Kurzzeitig war unklar, ob die Mannschaft wie geplant am 13. August in Lissabon im Viertelfinale der Champions League gegen RB Leipzig antreten könnte. Eine weitere Testreihe erbrachte keine weiteren Infektionen. Mit einem Tag Verzögerung und zwei Spielern weniger wollte der Verein deshalb am Dienstag ins Trainingslager nach Portugal fliegen.

Spanien ist mit mehr als 28.500 Corona-Toten und über 320.000 Infizierten eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder. Landesweit sind die Zahlen seit Mitte Mai zwar stark gesunken, doch zahlreiche Neuausbrüche nach dem Ende strenger Ausgangsbeschränkungen bereiten Sorgen.

