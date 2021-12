Zwei Mbappé-Treffer: Paris Saint-Germain schlägt Monaco

Paris. Mit einem Doppelpack von Kylian Mbappé hat Paris Saint-Germain souverän seinen Spitzenplatz in der französischen Fußball-Meisterschaft verteidigt.

Der Star-Stürmer traf per Foulelfmeter in der 12. Minute sowie in der 45. Minute zum 2:0 (2:0)-Heimerfolg von PSG gegen die AS Monaco. Die Pariser, bei denen Nationalspieler Thilo Kehrer in der 50. Minute für Juan Bernat eingewechselt wurde, haben 13 Punkte Vorsprung auf Olympique Marseille. Monaco mit dem Ex-Bayern-Torwart Alexander Nübel in der Startelf fiel durch die Niederlage auf den achten Platz zurück.

© dpa-infocom, dpa:211212-99-358682/2