Fußballer Elias Weidemann verlässt VfB Bischofferode

Der 19-jährige Flügelstürmer, bisher in Diensten des Kreisoberligisten VfB Bischofferode, läuft künftig in Niedersachsen auf.

Bischofferode. Fußball-Kreisoberligist VfB Bischofferode muss künftig ohne die Dienste von Elias Weidemann auskommen. Der 19-jährige Offensivspieler wechselt mit sofortiger Wirkung zum niedersächsischen Bezirksligisten SG Bergdörfer. Bei der SG war früher Simon Schneegans, ehemals für den SC Heiligenstadt am Ball, Trainer.

„Er war mit seinen jungen Jahren bei seinem alten Klub Leistungsträger und Stammspieler. Wir haben uns jetzt im Winter zur Verpflichtung entschlossen, um optimal aufgestellt zu sein. Außerdem war es uns wichtig, ihn jetzt schon an uns zu binden, bevor ihn über kurz oder lang der eine oder andere höherklassige thüringische Verein geholt hätte", erklärte Bergdörfers Team-Manager Fabian Adam gegenüber dem "Sportbuzzer".

Weidemann kam in den bisherigen vier Meisterschaftsspielen der Bischofferöder zweimal zum Einsatz, stand am ersten Spieltag gegen den SV Blau-Weiß Brehme (3:2) sowie gegen den FSV Preußen Bad Langensalza II (1:1) in der Startelf. Ein Treffer glückte dem Flügelspieler dabei nicht.

Die Bischofferöder, die seit dem vergangenen Sommer vom ehemaligen Teistunger Coach Mathias Eckert trainiert werden, rangieren in der Kreisoberliga-Tabelle derzeit mit vier absolvierten Partien mit vier Punkten auf dem zehnten Platz.