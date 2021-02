Auleben Der Offensivmann kommt von Verbandsligist SV Kelbra. Aufstieg in Auleben vorstellbar

Fußballer Paul Mietz wieder zurück in Auleben

Er kennt die Jungs, die Liga und den Verein. Paul Mietz ist zurück bei seinem Verein. Der Torjäger spielt ab sofort wieder beim Fußball-Kreisoberligisten SV National Auleben. Damit kommt ein weiterer starker Spieler zur Truppe von Trainer Sebastian Künne. Auleben steht auf dem ersten Platz und hat alle Chancen, in die Landesklasse aufzusteigen. Ein Vorhaben, was bisher nicht erwähnenswert war im Verein. Aber Künne, die Mannschaft und der Verein haben miteinander gesprochen. „Wenn die Saison weitergespielt werden sollte und wir die Hinrunde und ein Spiel der Rückrunde noch absolvieren, dann werden wir versuchen oben zu bleiben. Wir würden es versuchen, Landesklasse zu spielen. Natürlich sind die anderen Teams ebenso dicht dran (Kalbsrieth, Großwechsungen, Lipprechterode, Leimbach, Anm. d. R.). Am Ende soll die beste Mannschaft aufsteigen. Und wenn wir das dann sind, dann freuen wir uns", sagt Sebastian Künne, der sich mittlerweile mit dem Gedanken anfreunden kann.