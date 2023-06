Fußballerinnen des FCC II holen den Landespokal

Erfurt. Im Elfmeterschießen triumphieren die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena II über den 1. FFV Erfurt. Endstand: 8:7 (1:0).

Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena II triumphierten am Freitagabend in Unterzahl im Landespokalfinale in Erfurt über den 1. FFV Erfurt – doch die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen, welches sie mit 7:6 für sich entscheiden konnten. Nach 120 Minuten lautete der Spielstand zwischen den beiden Regionalligisten 1:1. Endstand: 8:7. In der ersten Halbzeit erzielte Anna-Sophie Berk das 1:0 für die Jenaerinnen, in der zweiten glich Anna Mittelsdorf für den FFV aus. Die Erfurterinnen werden trotz Niederlage im DFB-Pokal antreten, da die erste Mannschaft des FCC bereits qualifiziert ist.