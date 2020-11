Fußballern droht langweiliger Winter

„The same procedure as every year?“ Diese Frage wird zum Ausklang des von Corona geprägten Jahres in ganz vielen Bereichen mit einem bitteren Nein beantwortet. Das gilt auch für den Hallenfußball, der im Winter 2020/21 wohl weitgehend ausfallen wird. Nachdem der Thüringer Fußball-Verband und die untergeordneten Kreisfachausschüsse bereits ihre offiziellen Indoor-Futsal-Meisterschaften abgesagt haben, sieht es auch für die von den Vereinen organisierten Turniere unterm Hallendach schlecht aus.

Angesichts der unklaren Pandemieentwicklung und der strengen Vorschriften stehen die Organisatoren vor großen Hürden. Definitiv nicht stattfinden wird der „Herbacin-Cup“ des FSV Wutha-Farnroda. Es gebe zu viele Unwägbarkeiten, zudem wäre es unverantwortlich, aus ganz Thüringen Spieler, Trainer, Eltern und damit eventuell auch das Coronavirus anreisen zu lassen, erklärte FSV-Vereinschef Jörg Schlothauer. Als Gastgeber müsse man an die Gesundheit aller Beteiligten denken. Erstmals seit 20 Jahren fällt damit der schon traditionelle Wutha-Farnrodaer Budenzauber zwischen Weihnachten und Silvester aus.

Auf der Homepage des FSV Behringen wird indes noch für das Wochenende 23./24. Januar 2021 das Neujahrsturnier angekündigt. Aber die Chance, dass die Nachwuchskicker dort auch wirklich auf Torejagd gehen, sei sehr gering, wie aus Vereinskreisen zu hören war. Ähnlich sieht es für den an zwei Wochenenden vorgesehenen Neujahrscup des FC Eisenach aus. „Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, aber der Trend geht Richtung Absage“, so der stellvertretende Vereinsvorsitzende Torsten Tikwe. Hundert oder mehr Zuschauer, bis zu zwölf Mannschaften, die sich in kurzen Abständen auf dem Feld abwechseln und gemeinsame Umkleiden nutzen, vile Helfer, die das Turnier sowie Einlass und Verkauf organisieren: Das alles passt gerade nicht in die Zeit. Es scheint fast unmöglich, die geltenden Corona-Bestimmungen umzusetzen und ein Turnier gleichzeitig wirtschaftlich lohnend durchzuführen. „Und ohne Zuschauer“, weiß Tikwe „,macht das alles keinen Sinn.“ Statt die Vereinskasse etwas aufzubessern müsste der Gastgeber vermutlich selbst Geld zuschießen.

Auch beim EFC 08 Ruhla richtet man sich auf hallenfußballfreie Monate ein. „Wir haben auch noch gar nichts geplant“, sagte Vereinsvorsitzender Sven Bartko. In den vergangenen Jahren richtete der Verein in der Halle im Bermbachtal oft neun oder mehr Turnier aus, doch unter den jetztigen Vorzeichen müsste man zu viele Einschränkungen vornehmen. „Es wären pro Turnier wohl maximal vier Teams möglich“, so Bartko. Um dann wenigstens eine schwarze Null zu schreiben, müsste der EFC extrem hohe Startgebühren verlangen. Ganz zu schweigen davon, dass jederzeit Corona allen Planungen einen Strich durch die Rechnung machen könnte.

Erstmals seit 20 Jahren muss der Budenzauber in Wutha-Farnroda zwischen Weihnachten und Silvester ausfallen. Foto: Andreas Zais

Weiter Hoffnung besteht dagegen noch beim Salza-Cup des FSV Preußen Bad Langensalza, der auf den 28. Dezember terminiert ist. „Wir sind darüber noch in Abstimmung mit verschiedenen Institutionen. Sollten die Maßnahmen im Dezember wieder gelockert werden und auch der Thüringer Handball Club wieder Zuschauer in die Salza-Halle reinlassen dürfen, würden wir uns an deren Hygienekonzept orientieren“ , berichtet Bad Langensalzas Präsident Benno Harbauer. Sollt es grünes Licht geben, könne man kurzfristig Teams einladen. „Ich gehe aber davon aus, dass es aufgrund der wenigen Hallenturniere kein Problem sein sollte, ein starkes Feld zusammen zu bekommen“ , betont Harbauer. Es wäre ein Lichtblick in einem Winter, der für Fans des Amateurfußballs ziemlich langweilig zu werden droht.