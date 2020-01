Im Vorjahr marschierten FSV Reinhardsbrunn (rechts, C. Frank) und die SG Wenigenlupnitz/Mechtersädtt (li. Torhüter Patz) bis in die Finalrunde.

Futsal: 32 Teams kämpfen um Einzug in die Zwischenrunde

Von 32 Teams qualifizieren sich zwölf für die Zwischenrunde (25./26. Januar), wobei aus den Gruppen 2 (Tiefenort) und 5 (Treffurt) jeweils die drei Besten, aus den Gruppen 1 (Friedrichroda), 3 und 4 (beide in Goldbach) indes nur die Mannschaften auf den Plätzen 1 und 2 weiterkommen.

Die unterschiedliche Zahl habe der KFA festgelegt, damit die Bereiche Eisenach, Gotha und Bad Salzungen möglichst gleichmäßig vertreten sind, begründete der stellvertretende KFA-Chef Thomas Philippsen.

Der neue Meister wird am 9. Februar in Bad Salzungen gekürt.

Reinhardsbrunn, aktuell an der Spitze der Kreisliga Staffel 1 stehend, hat in der Vorrunde am Sonntag Heimvorteil, bekommt es aber mit starken Gegnern zu tun. Der FSV trifft unter anderem auf Aufstiegsrivale Wacker Gotha II, Kreisoberligist Westring Gotha und Kreispokalsieger Sundhausen. Für zwei aus diesem Quartett ist die Meisterschaft am Sonntag gegen 17 Uhr schon wieder vorbei.