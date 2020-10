Neuer Drachencoach Joly: Gartenkämpfe mit D’Artagnan

Jeden Morgen steigt Raphael Joly in Sangerhausen in den Zug. Wie es der Zufall will, wohnen hier die Eltern seiner deutschen Frau, die er als Spieler in Duisburg kennengelernt hat. Für Joly, durch und durch Familienmensch, wie er betont, war es logisch, dass er mit seiner Frau und seinem knapp einjährigen Sohn auch dorthin zieht, als er im Sommer den Vertrag als neuer Cheftrainer der Black Dragons Erfurt unterschrieben hat.

Also jeden Tag ab in die Regionalbahn und eine Stunde nach Erfurt. „Das ist total entspannt, ich sitze gemütlich am Laptop, trinke einen Kaffee und gehe den Trainingsplan noch einmal durch“, sagt der 31-Jährige, der die niederländische und kanadische Staatsbürgerschaft besitzt. Seine Mutter ist Niederländerin, er selbst wurde in Amsterdam geboren, sein Vater ist Kanadier, die Familie lebt in Gatineau nahe der Hauptstadt Ottawa, seit Joly zwei Jahre alt ist. Jeden Sommer, wenn Saisonpause ist, fliegt er rüber.

Seit zehn Jahren ist das so, denn 2010 ging er für vier Jahre in sein Geburtsland, um dort Eishockey zu spielen, und wurde niederländischer Nationalspieler. Zwischen 2014 und 2018 avancierte er bei den Füchsen Duisburg zum Topscorer und Publikumsliebling, ehe er in Halle seine Spielerkarriere ausklingen lassen musste. Die linke Niere war schuld. „Sie ist in Folge von harten Checks zweimal geplatzt, die Ärzte haben mir geraten, aufzuhören“, erklärt Joly, und man merkt ihm immer noch an, dass er es schweren Herzens getan hat.

Sieben eishockeyverrückte Brüder

Denn der Mann, der neben Französisch und Niederländisch auch Englisch und Deutsch spricht, hat, wie fast alle „Ahornblätter“, Eishockey im Blut. In seiner Familie spielen eigentlich alle Eishockey, sein Onkel hat es sogar in die NHL, die beste Liga der Welt, geschafft. Auch er und seine sechs (!) Brüder, einer von ihnen trägt den Musketier-Namen D’Artagnan, sind dermaßen eishockeyverrückt, dass ihr Vater im eigenen Garten Wasser verteilt hat, damit sie ein Spielfeld haben. „Wir waren dabei schon als Kids so verbissen, dass ich mich mit meinen älteren Brüdern manchmal geprügelt habe“, erzählt Joly und muss noch heute darüber lachen.

Durch das Aufwachsen mit so vielen Brüdern hat Joly zwei Eigenschaften entwickelt, die ihm nun auch in seinem Trainerjob wichtig sind: Familiensinn und Dankbarkeit. „Wir hatten nicht viel, ich habe mir alles hart erarbeitet“, sagt er.

Auch bei seinem neuen Verein hat er wohlwollend festgestellt, „dass die Jungs hier dankbar für das sind, was sie haben. Keiner denkt, er ist besser, bei meinen Einzelgesprächen mit ihnen zu Beginn hat jeder betont, dass die Mannschaft im Vordergrund steht. Das hat mir sehr gut gefallen.“ Egoismus, wie er ihn etwa im Duisburger Profikader erlebt hat, kann er nicht ausstehen. „Da kann ich richtig böse werden.“

Plakat mit Teamgeist-Leitsatz ziert künftig die Kabine

Wie zum Beweis hält er ein Plakat in die Höhe, der darauf abgebildete Spruch „Das Team hat immer Vorrang und Priorität, in guten oder schlechten Zeiten“ wird künftig als Leitsatz in der Kabine hängen.

Dem neuen Trainer ist bewusst, dass die Drachen nicht die talentierteste Mannschaft der Oberliga Nord sind. „Ich wollte viele meiner Ideen sofort umsetzen, habe aber schnell gemerkt, dass die Spieler ein sehr unterschiedliches Niveau haben, manche Sachen ein bisschen Zeit brauchen“, sagt er. „Aber mit Engagement und Zusammenhalt kann man vieles wettmachen.“ Ein großes Faustpfand beim Kampf um die Teilnahme an den Playoffs sei zudem die Halle. Gerade weil sie so klein ist, sei die Stimmung, auch wenn pandemiebedingt nur gut 300 Zuschauer rein dürfen, sehr speziell. „Ich weiß das noch aus meiner Zeit als Spieler: Nach Erfurt wollte man nicht. Viele haben schon vor dem Spiel gesagt: Scheißhalle, komisches Licht, da hab ich keinen Bock drauf. Das müssen wir für uns nutzen“, hofft Joly auf den Heimvorteil. Nicht zuletzt will er den Fans und der Stadt, die den Verein unterstützen, etwas zurückgeben, sie stolz machen.

Erste Testspiele gegen Selb stehen an

Die Spieler und der Vereinspräsident Martin Deutschmann sind angetan vom neuen Mann an der Bande, der bereits zu seiner aktiven Zeit regelmäßig Nachwuchsspieler trainiert hat. Er will eine professionelle Atmosphäre schaffen, zeigt zur Anschauung NHL-Videos und erklärt viel. „Wir wollten einen jungen, motivierten Trainer. Unser erster Eindruck ist super“, so Deutschmann.

An diesem Wochenende, wenn die Black Dragons gegen den Süd-Oberligisten Selber Wölfe erstmals zu zwei Testspielen auf dem Eis stehen – Freitag (20 Uhr) in Selb, Sonntag (16 Uhr) in der Kartoffelhalle – wird sich zeigen, ob Raphael Jolys Einflüsse schon zu sehen sind.

Nur auf ein Siegerbier wird der neue Drachencoach im Erfolgsfall verzichten müssen: An Spieltagen nimmt er ausnahmsweise das Auto.