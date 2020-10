Beim 28. Apoldaer Glocken-Pokal hat das Duo Michael Schoß und Fahrer Lutz Bartholomäi (MC Apolda; Foto) den Wanderpokal verteidigt.

Auf dem Treppchen folgten die Teams des MC Apolda von Lutz Birke/Martin Vogel und Andreas Gutschke/Oliver Gutschke – der dritte Platz wurde punktgleich mit Reinhard Weidauer vom MSC Stollberg geteilt.

In der Klasse B behaupteten sich die Lokalmatadoren Hartmut und Lena Schoß und in Klasse C das Team Bernhard und Darian Trier aus Lauterbach/Hessen. Die Landesmeisterschaft findet am Sonntag rund um Wersdorf mit dem 27. Apollo-Pokal den Abschluss.