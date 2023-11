Gedenkturnier der Bossler in Sondershausen

Sondershausen Mit zwölf Mannschaften aus sechs Bundesländern ging es in Sondershausen um den begehrten Pokal und die Gemeinschaft beim sogenannten Stockschießen. Die Gastgeber werden Zweiter

Nach langer Coronapause fand das achte Karl-Heinz Peter Gedenkturnier der Bossler der Behinderten- und Rehasportgemeinschaft (BRSG Kyffhäuser) statt. Eingeladen wurden zwölf Mannschaften aus sechs Bundesländern (Thüringen, Berlin, Hessen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen). Auch Sondershauens Bürgermeister Steffen Grimm und der Präsident des Thüringer Behindertensportverbandes, Volker Stietzel, waren zu Besuch und eröffneten die Veranstaltung.

Stietzel war es auch, der vor einigen Jahren das Bosseln in Sondershausen groß gemacht hat und sogar Turniere mit internationaler Beteiligung in die Kreisstadt geholt hat. Auch heute noch ist der Sondershäuser aktiv in dieser vielseitigen und vielschichtigen Sportart. Bosseln ist eine Sportart für den Bereich des Behinderten- und Reha-Sportes. Es ähnelt in Aufbau und Regeln dem Stockschießen. Die hölzernen Schiebestöcke werden als Bosseln bezeichnet. Gespielt wird ausschließlich in Turnhallen. Der Sportler wirft die Bossel mit Kraft, Geschicklichkeit und Überlegung möglichst präzise in ein Zielfeld, in dessen Mitte eine „Daube“ platziert ist. Die Mannschaft, die näher dran ist, gewinnt die Runde. Darin sind die Sondershäuser von der BRSG Kyffhäuser besonders gut und haben auch 2023 die Thüringenmeisterschaft nach Sondershausen geholt. Und die zweite Mannschaft holte just Platz drei. Die Frauen holten in ihrer Liga den zweiten Platz.

Nach 13 Spielrunden standen beim neuerlichen Turnier die Sieger fest. Den 1. Platz bei den Damen holte sich mit 15 Spielpunkten die Mannschaft des Fördervereins Hochsprung mit Musik aus Arnstadt. Den 2. Platz erkämpften sich die Damen der BRSG Kyffhäuser mit 11 Punkten (Marita Löwnich, Christa Fischer, Erika Oehme, Angelika Schmid). So wie es auch bei den Thüringenmeisterschaften der Fall war.

Bei den Herren schafften es die Bossler vom VRB Brakel aus Nordrhein-Westfalen mit 19 Spielpunkten auf Platz 1. Knapp dahinter kamen die Mannschaft der BRSG Kyffhäuser mit ebenfalls 19 Spielpunkten, da sie das Spiel gegen Brakel 15:19 verloren hatten. Der 3. Platz ging an die Bossler des BS Tempelhof-Schöneberg (Berlin) mit 14 Spielpunkten. Platz vier ging nach Arnstadt (Thüringen) mit 12 Spielpunkten. Erstmalig nahm eine Mannschaft vom Thüringer Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband (TBRSV) teil, dessen Präsident Volker Stietzel ist. Sie erreichten mit zehn Spielpunkten den 5. Platz. Den 6. Platz erreichten die Bossler der II. Mannschaft der BRSG Kyffhäuser mit ebenfalls zehn Spielpunkten, da sie das Spiel gegen das Team des TBRSV ganz knapp mit 15:16 verloren hatten.

Besonderes Augenmerk hatte die Achtplatzierten aus Stendal (Sachsen-Anhalt), da sie eine 86-jährige Bosslerin dabei hatten. Dies war Anlass genug, ihr einen Ehrenpreis „Püstrich in Bronze“ zu verleihen.