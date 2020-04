Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geisterticket-Aktion des VC Gotha weiterhin beliebt

Die durch den Volleyball-Zweitligisten VC Gotha ins Leben gerufene Geisterticket-Aktion erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. So konnte der Club online bereits mehr als 600 virtuelle Karten zum Preis von je drei Euro verkaufen. Insgesamt soll die Ernestiner-Sporthalle mit 1000 Plätzen gefüllt werden. Beim Überschreiten der 750er-Marke gibt es erneut Preise zu gewinnen. Fünf Freikarten, ein BlueVolleys-Handtuch sowie ein Trikot von Kapitän Christoph Aßmann sind in der Verlosung. Weiterhin gilt: wer drei Karten gleichzeitig kauft, nimmt zudem automatisch an der Players-Party teil, die von der Mannschaft organisiert wird.

Tickets im Netz unter: deinteam24.de/ VC-Gotha-Aktions-Ticket