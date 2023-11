Gelebte Inklusion: Bulls und Löwen am 10. Dezember im Doppelpack

Erfurt Funke Medien Thüringen präsentiert den Doppelspieltag in der Erfurter Riethsporthalle, der Spitzenbasketball bieten wird.

Auch in diesem Jahr wird es einen inklusiven Doppelspieltag der RSB Thuringia Bulls und der CATL Basketball-Löwen geben. Am Sonntag, dem 10. Dezember, präsentieren sich beide Vereine dem Basketball-Publikum. Präsentiert wird die Veranstaltung in der Erfurter Riethsporthalle von Funke Medien Thüringen. Zudem werden beide Heimspiele auf den Internetportalen von TA, OTZ und TLZ exklusiv per Livestream übertragen.

München und Fellbach sind zu Gast

In der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga empfangen die Bulls als amtierender deutscher Meister die RBB München Iguanas (13 Uhr). Anschließend treffen die Löwen in der 2. Bundesliga ProB auf die Fellbach Flashers (16.30 Uhr). Abgerundet wird der Tag, der ein gutes Beispiel für gelebte Inklusion ist, durch ein vorweihnachtliches Rahmenprogramm für Groß und Klein. Karten gibt es für zwölf Euro im Ticketshop Thüringen.

Alieu Ceesay (rechts) spielt mit den Basketball-Löwen bislang eine gute Saison. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow übernimmt die Schirmherrschaft des besonderen Ereignisses und blickt voller Freude auf den Adventssonntag: „Passend zum 2. Advent können wir uns in Thüringen gleich auf zwei hochklassige Basketballpartien freuen. Löwen und Bullen zeigen mit ihrer gelebten Partnerschaft erneut, dass ihr Sport sehr viel mehr ist, als der Wechsel von Offense und Defense, Wurfquoten oder der zurzeit bereits sehr erfolgsversprechende Blick auf beide Saisontabellen. Inklusion wird sowohl auf als auch neben dem Parkett gelebt. Ich freue mich daher sehr, beide Mannschaften endlich wieder einmal live zu sehen – eine spannende Crunchtime gerne inklusive.“

Funke-Projektleiter: Im Zeichen der Inklusion

Dementsprechend motiviert zeigt sich Róman Seefeldt, verantwortlicher Projektleiter von Funke in Thüringen: „Ich bin sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, zusammen mit unseren Partnern, den Bulls und Löwen, einen Doppelspieltag zu realisieren. Als leidenschaftliche Netzwerker sehen wir in der Gemeinschaft einen wertvollen Hebel, um hier eine großartige Botschaft im Zeichen der Inklusion in die Welt zu senden.“

Vorfreude bei den Vereinsverantwortlichen

Auch die Verantwortlichen der Protagonisten sind erwartungsfroh. Bulls-Manager Lutz Leßmann zählt schon die Tage: „Wir freuen uns riesig, in die Erfurter Riethsporthalle zurückzukehren, mit der wir viele tolle Erinnerungen verbinden. Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, Orientierung zu geben und ein inspirierendes Signal zu setzen. Es macht uns sehr stolz, unseren Traum einer inklusiven Gesellschaft in Kooperation mit so vielen starken Partnern förmlich zu atmen.“

In die gleiche Kerbe schlägt auch Löwen-Geschäftsführer Matthias Herzog: „Es ist uns eine Ehre, die gelebte Partnerschaft mit den RSB Thuringia Bulls auf vielen Ebenen an diesem Tag präsentieren zu dürfen. Gleichzeitig ist die Wertschätzung durch die Schirmherrschaft des Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow eine großartige Sache.“