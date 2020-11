Gelungener Start der Buttstädter Aufsteiger

Gleich mit drei Aufsteiger-Mannschaften startete der SV Empor Buttstädt in die nun bereits wieder unterbrochene Saison 2020/21. Die erste Mannschaft um Kapitän Ralf Edelmann sowie Stefan Zingler, Maik Rosenbaum und Hartmut Maroldt startete als Neuling in der 2. Bezirksliga mit dem Ziel, die Klasse zu halten. Was vor der Saison für ein schwieriges Unterfangen gehalten wurde, scheint nunmehr überaus realistisch: Mit zwei Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage legten die Buttstädter einen tollen Saisonstart hin. Vor allem Spitzenspieler Zingler (Matchbilanz: 9:2) war ein Sieggarant, aber auch Rosenbaum (9:4), Edelmann (6:4) und Maroldt (5:7) konnten überzeugen. Auch in den Doppeln steht bislang eine positive Bilanz von 6:4 zu Buche. Der Lohn: ein starker vierter Platz.

Die zweite Mannschaft mit Kapitän Maximilian Salzborn, Jens Verwiebe, Hannes Klos und Michael Pfannkuchen (verletzt, dafür Christian Müller) spielt als Aufsteiger in der 3. Bezirksliga. Für einige Spieler ist die Bezirksliga absolutes Neuland und so war auch hier der Klassenerhalt das erklärte Ziel. Bislang schlägt sich die Empor-Zweitvertretung mit einem Sieg, einem Remis, drei Niederlagen und Rang sieben wacker, vor allem das 7:7 am letzten Samstag beim bis dato verlustpunktfreien SV Wiehe war aller Ehren wert und lässt auf mehr hoffen.

Buttstädts dritte Mannschaft mit Spielführer Wilfried Wagner, Frank Edelmann, Jürgen Peter, Christian Müller und Neuzugang Wolfgang Wolter spielt in der 1. Kreisliga und will dort um den Titel mitspielen. Im Moment stehen zwei Siege und eine Niederlage zu Buche. Die vierte Mannschaft spielt als Aufsteiger ebenfalls in der 1. Kreisliga. Sven Kallenberg und seine zum Teil jugendlichen Mitstreiter haben die ersten beiden Spiele verloren.

Die Empor-Jugendmannschaft (Moritz Gerhardt, Fynn Müller, Lukas Pickrodt, Justin Gohla, Tim Bergemann, Marvin Herold, Piet Hammer, Jennifer Richter, Selma Schütz, Julian Eisenbrand, Luisa Güntzler) ist aktuell Kreisliga-Dritter.