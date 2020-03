Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera hat Augsburg mit Tobias Werner im Visier

Der 22. Geraer Oldie-Cup ist Geschichte. Zum sechsten Mal trug sich der FC Carl Zeiss Jena in die Siegerlisten ein. In der Nachbetrachtung unterhielt sich Jens Lohse mit Heiko Schulze, dem Vorsitzenden des Fördervereins Kinder- und Jugendfußball, der zugleich als Gesamtleiter fungierte:

Die 22. Auflage des Geraer Oldie-Cups bot wiederum tollen Hallenfußball. Wie haben Sie das Turnier gesehen?

Wir waren alle im Förderverein sehr zufrieden mit dem Verlauf. Die Stimmung in der Halle fand ich besser als in den Jahren zuvor. Die Zuschauer haben bis zur Siegerehrung ausgeharrt. Die Panndorfhalle war wieder voll. Was wollen wir mehr?

Waren die Jenaer für Sie ein verdienter Sieger?

Im Endeffekt ja. Anfangs sah es freilich nicht danach aus. Schließlich sind die Jenaer mit nur einem Sieg in der Vorrunde ins Halbfinale eingezogen. Aber die Saalestädter haben sich von Partie zu Partie gesteigert. Den Ehrgeiz, die Bissigkeit hat man diesmal spüren können. Das war in den letzten Jahren nicht immer so. Gerade im Halbfinale gegen Gera wollte das Team – nach einigen Pleiten in den letzten Jahren im Ostthüringen-Derby – unbedingt gewinnen.

In den entscheidenden Duellen ging es recht ruppig zu.

Ja, das ist mir auch aufgefallen. Auf der einen Seite ist das nicht in unserem Sinne, weil sich niemand verletzen und der Spaß im Vordergrund stehen soll. Andererseits ist den Kickern der Ehrgeiz eben erhalten geblieben. Da will sich niemand ohne Gegenwehr überlaufen lassen. Wenn dann die Kräfte nachlassen, kommt eben das eine oder andere Foul hinzu.

Wie beurteilen Sie das Abschneiden der Stadtauswahl, die es erneut ins Halbfinale geschafft hat, obwohl selbst Sie im Vorfeld von Bauchschmerzen gesprochen hatten?

Wenn ich die Mannschaft in den Vorbereitungsturnieren oder im Training gesehen habe, denn hätte ich nicht daran zu glauben gewagt, dass die Stadtauswahl eine Chance aufs Halbfinale hätte. Aber als es darauf ankam, war das Team topfit. Die Spieler haben die Vorgaben von Trainer Bernd Wiegner sehr gut umgesetzt. Das hat Körner gekostet, weshalb dann im Halbfinale und Endspiel nicht mehr alles geklappt hat. Aber Platz vier kann sich auch so sehen lassen.

Haben die Neulinge aus Köln und Mainz die Erwartungen erfüllt?

Das haben sie. Durch sie konnten wir neue Kontakte knüpfen. Sowohl den Mainzern als auch den Kölnern hat es sehr gut in Gera gefallen. Einige bekannte Bundesliga-Kicker wie Benjamin Auer oder Alexander Voigt, Christian Springer und Holger Gaißmayer hatten sie auch mitgebracht. Beide würden gern wiederkommen. Dadurch wird die Auswahl für uns als Förderverein für das nächste Turnier größer.

Was soll sich im nächsten Jahr ändern?

Wir werden wie in diesem Jahr zwei Mannschaften austauschen. Erste Gespräche laufen schon. Gute Chancen hat der FC Augsburg mit dem gebürtigen Geraer Tobias Werner in seinen Reihen. Auch Werder Bremen hat angefragt. Den Zuschauern hat es gefallen mit den neuen Teams. Gespielt werden soll wieder am dritten Freitag im Januar. Vielleicht klappt es 2021 ja auch mit Jean-Marie Pfaff als Ehrengast. Der ehemalige belgische Nationaltorwart und Schlussmann beim FC Bayern München hatte uns diesmal kurzfristig absagen müssen.

Plant der Förderverein im Sommer noch weitere fußballerische Aktivitäten?

Am 18. Juli wollen wir ein Sommerfest organisieren, haben dafür schon einige Zweit-, Dritt- und Regionalligisten kontaktiert, die sich alle recht aufgeschlossen gezeigt haben. Auch die Stadt ist schon mit im Boot. Genaueres gibt es aber noch nicht zu berichten. Auch ein freundschaftlicher Vergleich von RB Leipzig gegen einen internationalen Gegner könnte wieder im Stadion der Freundschaft ausgetragen werden, so wie wir es 2014 gegen Queens Park Rangers schon einmal hatten. Auch da sind wir in Gesprächen.

Auch einen Kleinbus hat der Förderverein angeschafft?

Ja, das haben wir aus den Turniererlösen der letzten Jahre getan. Den stellen wir dem Geraer Fußball-Nachwuchs an den Wochenenden für einen kleinen Unkostenbeitrag samt Reinigungspauschale zur Verfügung. Wenn das gut läuft und der Bedarf besteht, können wir auch noch einen zweiten anschaffen. Das sollte kein Problem sein.

Seit Beginn des Jahres ist der Förderverein auch beim Landessportbund und beim Thüringer Fußballverband angemeldet. Welche Gründe gibt es dafür?

Wir wollen im Geraer Fußball unabhängig bleiben und uns nicht an einen bestehenden Verein binden. Wir sehen uns als übergeordnete Institution. Das Freizeitfußball-Team der 3Essen ist bei uns Mitglied geworden. Auch über zwei ausgebildete Übungsleiter verfügen wir. In den nächsten Monaten wollen wir uns neu aufstellen, uns vor allem verjüngen. Die Jahre gehen nicht spurlos an uns vorbei.

Ist das Turnier für die nächsten Jahre gesichert?

Das ist es. In dieser Zusammensetzung im Förderverein wollen wir bis zum 25. Oldie-Turnier 2023 durchhalten. Solange hat auch unser Sponsor, ein Brauereibetrieb, seine Unterstützung zugesagt. Danach würden wir die Verantwortung gern an die nächste Generation weitergeben. Aber bis dahin ist noch viel Zeit.