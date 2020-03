Gera-Masters kratzt an 300er Marke

Wieder waren die Organisatoren des 24. Gera-Masters der Schwimmer nahe dran an der Marke von 300 Teilnehmern. Nach 290 Anmeldungen im Vorjahr waren es diesmal sogar 299 aus 68 Vereinen, obwohl parallel in Goslar auch ein großes Masters-Meeting stattfindet und eine Woche später die Norddeutschen Meisterschaften ausgetragen werden.

Gesamtleiter Frank Wenzel vom VfL 1990 Gera - im normalen Leben Malermeister - war dann auch mit den Zahlen sehr zufrieden. „Es ist selten, dass der Andrang zwei Jahre in Folge so groß ist. Das sehe ich als Beweis dafür, dass sich das Gera-Masters bei den Altersklassenschwimmern großer Beliebtheit erfreut“, so Frank Wenzel. Das Gera-Masters bleibt international. Schwimmer aus Ägypten, Tschechien, Österreich und Deutschland haben sich angemeldet. Mit 1042 Einzel- und 102 Staffelstarts am Wochenende braucht man sich nicht zu verstecken.

Am Sonnabend geht es um 10 Uhr los, wenn Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) den Traditionswettkampf eröffnet. Bis 18 Uhr ziehen die Masters dann ihre Bahnen.

Am Sonntag sollen die Siegerehrungen gegen 13 Uhr stattfinden. Mit von der Partie ist abermals die Berlinerin Barbara Stubbe, die unter ihrem Mädchennamen Hofmeister 1970 in Barcelona Europameisterin mit der DDR-Lagenstaffel geworden war. Zudem hatte sie zwischen 1968 und 1971 acht DDR-Meistertitel über 100 und 200 m Rücken sowie mit der Lagenstaffel gewonnen. Bei Einheit Greiz hatte sie einst mit dem Schwimmen begonnen. Nun betreut sie seit vielen Jahren die Robben Berlin. Ältester Teilnehmer ist der 89-jährige Gottfried Kläring vom SSV Leipzig-Leutzsch.

Bei den Frauen ist Ingrid Siegert von Medizin Marzahn mit 82 Lenzen die älteste. Gastgeber VfL 1990 Gera schickt in diesem Jahr 15 Masters-Schwimmer ins Wasser. „Sportlich haben wir uns nicht viel vorgenommen. Wir wollen in erster Linie ein guter Gastgeber sein. Alles andere werden wir sehen. Ein Platz unter den ersten Fünf in der Endabrechnung wäre aber schon etwas“, so Frank Wenzel, der mit Markus Dürr, der allerdings durch eine Erkältung zuletzt geschwächten Martina Bäck und Renate Wenzel drei Sieganwärter an den VfL-Reihen weiß.

Am weitesten gereist sind die 16 ägyptischen Schwimmer vom Shooting Club Egypt, die schon zu den Stammgästen in Gera gehören. Neben den Ägyptern schicken die SG Westthüringen (21), die SG Gotha-Arnstadt (21), der USV TU Dresden (19), Aqua Berlin (13), Blau-Weiß Neugersdorf (10), der SC Chemnitz von 1892 (10) recht große Delegationen in die Wettbewerbe. In Absprache mit der Stadt stand eine Absage der Veranstaltung wegen der Coronavirus-Gefahr nicht zur Debatte. „Ob Schwimmer wegen des Risikos letztlich zu Hause bleiben, werden wir sehen. Wir werden jedenfalls alles dafür tun, dass sich unsere Gäste im Hofwiesenbad wohlfühlen“, so Frank Wenzel abschließend.