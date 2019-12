Als Steve Feustel in der Schlusssekunde an die Siebenmeterlinie trat, da zitterten ihm doch etwas die Knie. Mit 25:26 lag der Post SV Gera zu diesem Zeitpunkt noch zurück. So war es dem Linkshänder vor gut 100 Zuschauern beschieden, entweder ein Unentschieden zu sichern oder aber die Verantwortung für eine Niederlage zu übernehmen. Mit Eiseskälte löste der damit genau wie Routinier Robert Herling achtfache Torschütze die Aufgabe, tunnelte den Jenaer Schlussmann und ließ sich anschließend verdienter Maßen von seinen Teamkollegen feiern.

Durch das 26:26-Remis bleibt es spannend in der Handball-Landesliga. „Meine Mannschaft hat bis zum Schluss gekämpft und sich den einen Punkt redlich verdient. Spielerisch haben wir heute nicht glänzen können. Phasenweise waren die Jenaer in der ersten Hälfte schon auf sechs Tore enteilt. Aber unsere Moral blieb intakt. Die Abwehr stand nach dem Wechsel wesentlich besser“, zog Post-Trainer Jens Friedrich ein erstes Fazit. „Für uns war es wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Den einen Zähler nehmen wir mit. Was er wert ist, sehen wir am Saisonende“, ergänzte der erfahrene Coach, dessen Team derzeit mit 13:7 Punkten Tabellensechster ist.

Allerdings ist von Rang zwei bis sechs alles sehr dicht beieinander. „Wir spielen eine gute Rolle in der Liga. Beim Thüringer HC waren wir chancenlos. Gegen Saalfeld haben wir daheim unglücklich verloren. Die Niederlage in Gispersleben war vermeidbar. Es marschiert niemand ungerupft durch die Landesliga. Jena II hat nicht zufällig letzte Woche beim THC mit sieben Toren gewonnen. Das hat schon seinen Grund“, so Friedrich, der mit den Geraern weiter angreifen will. In diesem Jahr stehen noch Auswärtsaufgaben beim Tabellenachten HSV Apolda II (7.12.) und bei der elftplatzierten HSG Werratal II (14.12.) an.

Das nächste Heimspiel gibt es erst im neuen Jahr am 1. Februar gegen den HSV Sömmerda. Verzichten müssen die Postler auf jeden Fall auf Stefan Riedel. Der Hermsdorfer Spielgestalter, der im Sommer mit viel Tamtam nach Gera gewechselt war, hat sich nach seinem auskurierten Muskelanriss im hinteren Oberschenkel beim Post SV ohne Spiel abgemeldet und sich wieder den Holzländern angeschlossen. Mehr wollte der Post-Trainer zu dieser Causa nicht sagen.