Geraer Speedskater sammeln bei den D-Schülern fleißig Titel

Auf der 240 m-langen Bahn in Erfurt fand am Samstag der erste Teil der Landesmeisterschaften im Speedskating statt. Von den 6-jährigen D-Schülern bis zu den 14-jährigen Kadetten wurden dabei jeweils zwei Entscheidungen im Einzelzeitfahrmodus ausgetragen. Der RSV Blau-Weiß Gera war mit 35 Sportlern in der Landeshauptstadt am Start. Davon gewannen allein 28 Medaillen. Und dies unter sehr widrigen Witterungsbedingungen.

Die jüngsten Starter, die 6-und 7-jährigen D-Schüler waren dabei aus Geraer Sicht am erfolgreichsten, denn sie konnten alle zwölf möglichen Medaillen erringen. Bei den Jungen teilten Ken Bachmann und Noah Pofahl Gold und Silber unter sich auf. Alex Benz belegte bei seinen ersten Rennen sowohl über 50 m, als auch über 125 m den 3. Rang. Knapp dahinter verpasste Emil Ruppelt zweimal als Vierter knapp einen Medaillengewinn. Auch bei den Mädchen konnten sich Marina Richter und Emma Pollex über je einmal Gold und einmal Silber freuen. Emma Peetz vervollständigte mit zwei dritten Rängen die Geraer Erfolgsbilanz. Doppelsiege Alle beiden Titel errangen auch die 9-jährigen C-Schüler, hier waren es Moritz Preißler und Leandro Nowatzek, die Gold und Silber auf beiden Strecken unter sich ausmachten. Auf der Langstrecke errang Enzo Rösel zudem Bronze. Einen 4. Platz belegte Ben Bachmann, Benjamin Wolf wurde Fünfter und Jonas Thoma Sechster. Bei den erst 8-jährigen C-Schülern gewann Matteo Gerin Gold im Sprint und Silber auf der längeren Strecke. Einzige Geraer C-Schülerin war Leni Leonie Prüfer, die in der AK 9 zweimal auf dem 2. Platz einlief. Bei den 10- und 11-jährigen B-Schülern war jeweils der jüngere Jahrgang der erfolgreichere. In der AK 10 der Jungen lautete die Reihenfolge auf beiden Strecken Lennart Geinitz vor Ole Zimmermann und Paul Vogel. Bei den Mädchen dieses Jahrganges konnte sich Mariem Oussaifi über zwei Landesmeistertitel freuen. Silber und Bronze teilten Finja Dietz, Ronja Dähne und Josephine Otto unter sich auf. In der AK 11 der Mädchen verpasste Nele Gaßmann auf beiden Strecken jeweils nur knapp den Landesmeistertitel. Hinter der jeweils Zweitplatzierten Nele Gaßmann reihte sich Vanessa Zimmermann zweimal auf dem Bronzerang ein. Colin Kundisch lief bei den gleichaltrigen Jungen über beide Distanzen jeweils auf dem 2.Platz ein. Ohne Titel blieben diesmal Geras 12-jährige A-Schüler. Die deutsche Vizemeisterin Nelli Schomburg kam mit der regennassen Bahn nicht so gut zurecht und belegte zweimal den 3. Platz. Vor ihr platzierte sich jeweils Abigel Kloninger als Zweite, Mariella Richter wurde Fünfte. Luca Sven Kinski Mit zwei Silbermedaillen kehret auch der 12-jährige A-Schüler Luca Sven Kinski aus Erfurt zurück. Am stärksten besetzt waren wieder einmal die Rennen der Kadetten-Damen. Im Sprint über eine Runde gewann Josefine Weiß hinter der Deutschen Meisterin Annemarie Schaer (Erfurt) die Silbermedaille. Im Lauf über zwei Runden errang Lina Schumann den Bronzeplatz. Lilly Weidener scheiterte zweimal als Vierte knapp an einem Medaillengewinn. Isabel Martin wurde bei beiden Entscheidungen Sechste. Dafür gab es bei den Kadetten-Herren noch zwei Meistertitel für Geras Sportler. In Abwesenheit des Deutschen Meisters Jon Rudolph konnten Joel Kloninger und Lukas Köhler je einmal Gold und einmal Silber erringen. Am 10. Oktober findet auf der Geraer Bahn im Ufer-Elster-Park der zweite Teil der Landesmeisterschaften statt. Dann werden auch die Sportler der Aktiven-, Junioren- und Jugendklassen in den Titelkampf eingreifen.