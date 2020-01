Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geras JFC-Talente sind noch ohne Niederlage

Eine richtig starke Hinrunde haben die D1-Junioren des JFC Gera mit dem Turniersieg beim W&H-Hallencup abgerundet. Im Endspiel bezwang das Team des Trainergespanns Dominik Seidel/Steffen Schöneich/Lukas Kokott den VFC Plauen nach Neunmeterschießen mit 6:5. In der regulären Spielzeit hatte es noch 2:2 gestanden. Die Führungstreffer von Amirhan Schmid und Moritz Lehmann konnten die Vogtländer jeweils ausgleichen. Von der Neunmeterlinie wurde dann Torwart Leon Breuninger zum Matchwinner. Nach Treffern von Moritz Lehmann (2), Pepe Lorenz und Amirhan Schmid lenkte der Zwölfjährige, der im Verein auch als Schiedsrichter fungiert, den entscheidenden Plauener Schuss im großen Stil über die Querlatte.

„Wir haben das Turnier nicht unverdient gewonnen, waren die fußballerisch beste Mannschaft. Außerdem war die Ausgeglichenheit im Team unsere Stärke. So konnten wir zwei Vierer komplett durchwechseln, obwohl uns mit Mika Schlundt, Malte Staps, Jawad Hosseini und Murtaza Ghulami durchaus wichtige Stammkräfte nicht zur Verfügung standen“, so Cheftrainer Dominik Seidel. In der Vorrunde hatten die Geraer in der Panndorfhalle den VFC Plauen mit 3:1 und den BSC Freiberg mit 3:0 bezwungen sowie sich vom VfB Auerbach 1906 torlos getrennt.

Im Halbfinale gab der JFC-Nachwuchs dem SV Lobeda 77 mit Bernd Schneider-Sohn Giovanni zwischen den Pfosten nach einem 0:1-Rückstand noch mit 4:1 das Nachsehen, nachdem sich Justus Eisenträger (2), Moritz Lehmann und Luca Holder in die Torschützenliste eingetragen hatten.

In Talenteliga Zweiter

Schon in der Thüringer Talenteliga hatte die Mannschaft in der ersten Halbserie zu überzeugen gewusst. Nach zehn Begegnungen nimmt man mit 28 Punkten und 49:8 Toren punktgleich hinter dem FC Carl Zeiss Jena Platz zwei ein. Vier Zähler Vorsprung hat das Team um Kapitän Mika Schlundt auf den FC Rot-Weiß Erfurt, den man im direkten Duell durch ein frühes Tor von Pepe Lorenz mit 1:0 bezwingen konnte. Lediglich beim 1:1 gegen FC Carl Zeiss Jena ließ man zwei Punkte liegen. Ansonsten bezwang der JFC Wismut Gera (6:1), Wacker Nordhausen (9:0), Süd Eichsfeld (5:0), Schlotheim (9:2), den ZFC Meuselwitz (5:3), die U 14-Mädchen des FF USV Jena (2:0), Wacker Gotha (8:0) und Heiligenstadt (3:1). In die Treffer teilen sich Murtaza Ghulami (13), Jawad Hosseini (9), Pepe Lorenz (5), Lucien Vonarb (5), Justus Eisenträger (3), Jannik Bergner (2), Moritz Lehmann (2), Amirhan Schmid (2), Luis Schönfeld (2), Leon Breuninger (1), Luca Holder (1), Til Mittag (1), Levin Reimann (1) und Malte Staps (1).

Bemerkenswert ist die Ausgeglichenheit innerhalb der Mannschaft. 14 Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein. Die Entwicklung der Mannschaft wird von den Trainer positiv eingeschätzt, jedoch gibt es noch die eine oder andere Stellschraube an der gedreht werden muss. „In den vergangen Monaten haben wir lernwillige und begeisterte Spieler auf dem Trainingsgelände angetroffen. Das soll sich fortsetzen. Wir hoffen in der Hallensaison einen weiteren Schritt in der Entwicklungspyramide zu absolvieren“, so Trainer Dominik Seidel.

Testspiele gegen Lok Leipzig, Chemnitz und Hof

Auch im Landespokal ist die Mannschaft noch mit von der Partie. Nachdem man im Achtelfinale auswärts beim SV Wacker 04 Bad Salzungen mit 4:0 gewann, steht der JFC nun in der Runde der letzten Acht. Testspiele in der Winterpause sind gegen den 1. FC Lok Leipzig, VfB Fortuna 01 Chemnitz und bei der SpVgg. Bayern Hof geplant. In der Futsal-Landesmeisterschaftsvorrunde in Neustadt bekommen es die Geraer am 19. Januar mit dem FC Einheit Rudolstadt, dem FF USV Jena, dem FC Einheit Bad Berka, dem 1. FC Greiz, dem TSV Bad Blankenburg, dem SV Jena-Zwätzen und dem Kreismeister von Ostthüringen zu tun.