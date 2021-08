Essen. Gerd Müller hat als Stürmer und Persönlichkeit den FC Bayern und die Nationalmannschaft geprägt. Nun ist er mit 75 Jahren gestorben.

Gerd Müller ist tot. Er starb am Sonntagmorgen in einem Pflegeheim in Oberbayern im Alter von 75 Jahren. Man hört die Nachricht, der Puls beschleunigt sich – und man hält inne vor Sprachlosigkeit.