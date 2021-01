Gerhard Walther – ein großer Name des Thüringer Boxsports

Erfurt. Vor kurzem verlor der Thüringer Boxsport mit Gerhard Walther einen seiner verdienstvollsten

Funktionäre. Kurz vor seinem 93. Geburtstag verstarb der Erfurter nach langer Krankheit.

Vor 60 Jahren kam Walther eher zufällig zum Boxen. Er war Punktrichter, Kampfrichter-Obmann, Sektionsleiter, Vorsitzender des Bezirksfachausschusses Boxen und Mitorganisator der damals populären Box-Länderkämpfe gegen Bulgarien, Tschechien, Irland und Polen.

Nach der politischen Wende gehörte Walther zu den Gründungsmitgliedern des Thüringer Boxverbandes, war 20 Jahre dessen Vizepräsident und wurde 2010 in den Ehrenvorstand berufen. Für seine erfolgreiche Arbeit wurde Walther mit der GutsMuths-Ehrenplakette in Gold und dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.