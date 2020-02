Geringe Ausbeute setzt Wüstheuterode unter Zugzwang

Wüstheuterode. Hinter Fußball-Landesklässler SV Germania Wüstheuterode liegt eine mäßige Hinrunde. Mit nur elf Punkten aus 13 Spielen und 20:34-Toren nimmt das Team von Spielertrainer André Thüne den elften Platz ein. In der zweiten Halbserie, die für die Germania am 1. März bei Aufsteiger TSV Motor Gispersleben beginnt, wollen und müssen die Wüstheuteröder mehr Zähler einsammeln, um nicht um den Klassenerhalt bangen zu müssen.

„Wir sind absolut nicht zufrieden, keiner von uns“, gesteht Thüne, der die bisherige Ausbeute als „eindeutig zu wenig“ bezeichnet. In der vergangenen Saison standen nach der ersten Halbserie noch 19 Punkte auf dem Konto der Germania. „Man muss allerdings auch bedenken, dass wir erst 13 Spiele ausgetragen haben“, erklärt der erfahrene Thüne, der mit „sechs, sieben Zählern mehr“, geliebäugelt hatte.

Dass das nicht klappte, hatten sich die Eichsfelder oftmals jedoch auch selber zuzuschreiben. In vielen Duellen waren die Wüstheuteröder nicht schlechter als der Gegner, verschenkten aber Erfolge oder Unentschieden durch Nachlässigkeiten, die oftmals zu späten Gegentreffern führten.

Exemplarisch hierfür stand das Heimspiel gegen den Liganeuling aus Gispersleben zum Saisonstart. Gleich dreimal lag die Germania auf eigenem Platz vorne, musste sich aber schließlich mit einem 3:3 begnügen, weil die Gäste in der Nachspielzeit dank eines Fernschusses noch zum Remis kamen. „Manchmal waren wir noch etwas zu grün hinter den Ohren und haben zu naiv Punkte liegen gelassen“, bemängelt Thüne.

Das passierte den Wüstheuterödern, die sechs ihrer bisherigen sieben Auswärtspartien verloren, auch gegen den Tabellenletzten Eintracht Sondershausen II. Nach 2:0-Führung zu Hause glich das Schlusslicht in der 90. Minute zum 2:2 aus und sorgte für Frust bei den Hausherren. „Da war die zweite Halbzeit katastrophal“, erinnert sich Thüne.

In Mühlhausen drehte sein Team nach 0:2 auf, kam zum Anschluss, vergab dann aber zu viele große Chancen und stand erneut mit leeren Händen da. „Uns sind zum Schluss immer wieder Konzentrationsschwächen unterlaufen“, erklärt der spielende Germania-Coach. Allerdings musste der Elfte auch personell einige Rückschläge verkraften. Mit Torwart Christoph Reinhardt, Tobias Herburg und Christian Preiß standen drei Stammkräfte für diese Serie nicht mehr zur Verfügung. Zu allem Überfluss verletzte sich Spielmacher André Herburg Mitte der Hinrunde auch noch, und auch Polizist Manuel Hottenrott stand berufsbedingt nur selten zur Verfügung. „Das können wir nur schwer auffangen“, erklärt Thüne.

Der musste ob der Blessur seines Leistungsträgers Herburg häufiger selber die Schuhe schnüren, als ursprünglich eingeplant war. „In der Vorbereitung stand ich weniger auf dem Platz, deshalb habe ich erst mal einige Wochen gebraucht, um fit zu werden“, gibt Wüstheuterodes routinierter Spielertrainer zu bedenken. Rückkehrer Marcus Wenzel entpuppte sich von Beginn an als Verstärkung. Mit sechs Treffern führt der Mittelfeldmann die interne Torjägerliste an. Martin Gastrock-Mey netzte hingegen nur viermal ein. „Wir haben insgesamt zu viele Chancen liegen gelassen, aber auch zu viele Gegentreffer kassiert“, benennt Thüne die Hauptprobleme. Als erfreulich entpuppte sich die Entwicklung von A-Junior Robin Drößler. „Er hat gute Ansätze“, lobt Thüne. In Summe hätten aber „zu viele Spieler unter ihren Möglichkeiten gespielt“.

Sechs Niederlagen in Serie bis zum Beginn der Winterpause setzen die Wüstheuteröder für die Rückrunde etwas unter Druck. Doch Thüne ist optimistisch, dass seine Jungs sich in dieser steigern werden. „Die Trainingsbeteiligung ist gut, die Jungs sind heiß. Ich bin guter Dinger. Wir werden das aus eigener Kraft schaffen.“