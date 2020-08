Der Erfurter Jakob Geßner überzeugte in Frankreich mit einer starken Vorstellung.

Erfurt. Der Erfurter Radsportler Jakob Geßner wurde in Frankreich zum besten Nachwuchsfahrer.

Radsportler Jakob Geßner war stolz, mit den Stars der Szene in einem Feld gefahren zu sein. Und auch sein Ergebnis konnte sich sehen lassen. „Ich bin sehr zufrieden“, sagte der Erfurter, der bei der dreitägigen Tour de l'Ain in Frankreich den sechsten Platz in der Nachwuchswertung belegt hat.