Getrübte Vorfreude

Erfurt Axel Lukacsek über die Gruppenauslosung für die Heim-Europameisterschaft

Leichte Gruppe oder Hammerlos? Im Prinzip ist es egal, wen die deutsche Fußball-Nationalelf bei der Gruppenauslosung zur Heim-Europameisterschaft am Samstag in Hamburg als Gegner präsentiert bekommt. In der augenblicklichen Verfassung muss sich die Mannschaft gegen jeden Kontrahenten strecken. Ob nun im Duell mit Titelverteidiger Italien, Erzrivale Niederlande oder gegen Außenseiter Albanien.

Und überhaupt: Wer ganz oben landen will, muss ohnehin jeden Gegner schlagen. Von diesem Anspruch ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nicht erst seit dem ernüchternden 0:2 gegen Österreich meilenweit entfernt. Dafür müssen die Spieler erst mit einer anderen Mentalität auf dem Platz stehen.

Axel Lukacsek Foto: Marco Schmidt / Erfurt

Die Gruppenauslosungen vor solchen Turnieren wecken stets Vorfreude. Aber kaum jemand traut dem einstigen Weltmeister mit dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann einen EM-Triumph zu. Jene Umfragen in Fußball-Deutschland zeigen: Von einer Euphorie rund um die Europameisterschaft ist man Lichtjahre entfernt, den schon mehr als eine Million verkauften Tickets zum Trotz. Die Aufbruchstimmung nach Nagelsmanns Inthronisierung, sofern es sie überhaupt gab, ist längst verpufft.

Vertrauen kann erst wieder bei den nächsten Länderspielen im März aufgebaut werden. Egal, wer am Samstag als Gegner der Nationalmannschaft zugelost wird.