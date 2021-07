Glückliche Saalfelder Mountainbiker

Armin Horn in Aktion.

Weißenfels. Akteure des 1. SSV Saalfeld starten bei MTB-Bundesliga.

Für die Radsportler vom 1. SSV Saalfeld stand ihr bisher hochrangigstes Rennen auf dem Programm. Der Verein White Rock Weißenfels hatte zu einem Wettkampf der MTB-Bundesliga geladen. Deutschlandweit gibt es nur vier Rennen in dieser Kategorie. Der Sieger der Rennserie ist zugleich Deutscher Meister in seiner Altersklasse.

Dieses Ziel vor Augen motivierte eine sehr hohe Starterzahl mit in Summe über 500 Teilnehmern in den jeweiligen Wertungsläufen. Bedingt durch die starken Regenfälle wurden die Rennen der Altersklasse U 11 und U 13 auf eine geänderte Strecke gelegt. Daher musste Arthur Horn in seiner Altersklasse einen kurzen, aber technisch anspruchsvollen Rundkurs mit einer Länge von 750 Metern und nur neun Höhenmetern acht Mal fahren. Mit Platz 23 von 36 Startern gelang ihm ein sehr gutes Ergebnis.

Aufgrund der großen Starterzahl in der U 15 musste sein Bruder Armin zwei Qualifizierungsläufe auf einer flachen und schnellen Strecke absolvieren. Mit einem etwas enttäuschenden fünftletzten Platz ging es dann einen Tag später in die Startaufstellung für das Hauptrennen. Auf der technisch schwierigen sowie mit vielen Anstiegen gespickten Strecke mit einer Länge von 3050 Metern und 34 Höhenmetern lief es wesentlich besser für ihn.

Nach einer Renndauer von zirka 50 Minuten beziehungsweise drei Runden plus Einführungsrunde erreichte er auf Platz 45 von 60 Startern überglücklich das Ziel.

Mit dem guten Gefühl, dass sie in der deutschen Oberklasse mitfahren können, ging es für die Nachwuchsradsportler nach einem ereignisreichen Wochenende nach Hause.