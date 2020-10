Nach drei Auswärtsspielen mit nur einem Sieg feierte Handball-Thüringenligist SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim einen gelungenen Heimauftakt. Gegen einen biederen SV Aufbau Altenburg genügte den Nessetalern eine durchschnittliche Leistung, um ungefährdet mit 27:19 (15:7) zu gewinnen.

Erfolgreichster Werfer der Gastgeber war Daniel Bohrt (7 Tore), der mit einem Dreierpack das 3:0 vorlegte. Altenburg musste fast sieben Minuten warten, ehe Nico Bertus der erste Gästetreffer gelang. Obwohl auch dem Gastgeber viele Fehler unterliefen, baute Goldbach den Vorsprung bis zur Pause schon vorentscheidend auf 15:7 aus. Schon vor der Halbzeitsirene war das Spiel für Altenburgs Tim Krause nach der dritten Zeitstrafe beendet.

In Hälfte zwei konnte Goldbach seinen jungen Spielern viel Einsatzzeit bieten. Beim 19:9 (37.) stellte der agile Nils Walther, dem insgesamt sechs Tore gelangen, den ersten 10-Tore-Vorsprung her. Danach ließ die Konzentration bei den Blau-Weißen nach, so dass Altenburg das Ergebnis in Grenzen halten konnte.