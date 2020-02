Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Goldbachs Handballer chancenlos gegen Abwehrbollwerk

Zehn Minuten waren in Hermsdorf gespielt. Da warf Daniel Fekete für die Goldbacher Thüringenliga-Handballer mit dem 4:3 zur Stelle. Die Gäste jubelten und dachten sicher auch ein wenig an das Hinspiel. In eigener Halle hatte man die „Kreuzritter“ mit 21:13 besiegt. Warum also nicht noch so eine Überraschung?

Die Antwort darauf sollte bis zur Pause folgen und dem Goldbacher Anhang gefiel sie nicht wirklich. In den nächsten 20 Minuten wurde das Torewerfen für die Gäste nämlich immer mehr zum Problem. Zudem offenbarte sich in der Abwehr die ein oder andere Lücke, die auch Florian Schneegaß nicht mehr flicken konnte. Den ein oder anderen Ball schnappte er sich zwar noch, begann aber mit andauernder Spielzeit immer mehr mit dem Kopf zu schütteln, mit dem Spiel seiner Vorderleute und vermutlich auch mit sich selbst zu hadern. Die Hermsdorfer hingegen stachelten sich gegenseitig an, wollten die Schmach aus dem Hinspiel vergessen machen. Schließlich war es eine der drei bisherigen Saisonniederlagen. Angeführt vom wurfgewaltigen Felix Reis und einer starken Abwehr zogen die Gastgeber bis zur Pause auf 13:8 davon. Immerhin war die Truppe von Spielertrainer Oliver Taubert, der von der Bank aus alles versuchte, noch auf Tuchfühlung. Doch die letzte Hoffnung auf Besserung wurde dann in Durchgang zwei schnell im Keim erstickt. Beim 18:10 für Hermsdorf nahm man die Auszeit, kassierte aber direkt im Anschluss zwei Tore vom starken Linksaußen der Hausherren, Hannes Rudolph, und das Spiel war entschieden. Der Abstand wurde dann bis zum Schlusspfiff nicht mehr größer, Hermsdorf wechselte durch, schaltete im Angriff einen Gang runter und die Goldbacher konnten die letzten 20 Minuten ausgeglichen gestalten. So kam schließlich doch alles wie erwartet, auch wenn sich Schneegaß und Co. sicherlich ein knapperes Spiel gewünscht hätten. Dafür waren die Hermsdorfer an Samstagabend in der Abwehr einfach zu stark.