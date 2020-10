Goldbachs Handballer wie im Training

Es gab Testspiele gegen Landesligisten, da wurden die Handballer von Thüringenligist SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim mehr gefordert als beim Heimauftakt am Samstagabend. Gegen einen biederen SV Aufbau Altenburg genügte den Nessetalern eine durchschnittliche Leistung, um ungefährdet mit 27:19 (15:7) zu gewinnen und das Punktekonto vorerst zum 4:4 auszugleichen.

Erfolgreichster Werfer der Gastgeber war Daniel Bohrt (sieben Tore), der mit einem Dreierpack das 3:0 vorlegte. Während die Gastgeber in der Nessetalhalle vor den zugelassenen knapp 80 Besuchern (alle mit Abstand platziert sowie Mund- und Nasenschutz tragend) hochkonzentriert begannen, wirkten die Altenburger unstrukturiert und halbherzig. Fast sieben Minuten mussten die Skatstädter auf ihren ersten Treffer warten, dann gelang Nico Bertus das 1:3. Wenig später (12.) sah sich Aufbaus Chefcoach Schörnig bereits gezwungen, die erste Auszeit zu nehmen.

Wirkung zeigte die Ansprache allerdings nicht. Goldbach kontrollierte das Geschehen, was der leicht angeschlagene Marco Oluic bis zum Ende auf der Ersatzbank verfolgte. „Gegen so einen Gegner kann er sich ruhig schonen. Heute sollen sich die jungen Spieler beweisen“, sagte Blau-Weiß-Trainer Oliver Taubert zur Pause, als die Nessetaler schon klar mit 15:7 auf Siegkurs lagen.

Trotz einiger Fehler wuchs der Vorsprung

In Hälfte zwei änderte sich an den Kräfteverhältnissen nichts. Die Aufbau-Männer, die bereits vor der Halbzeitsirene Tim Krause nach dritter Zeitstrafe verloren, hatten wenig entgegenzusetzen. Goldbach musste keine Bäume ausreißen, leistete sich sogar viele Fehler und trotzdem wuchs der Vorsprung weiter an. Beim 19:9 (37.) stellte der agile Nils Walther den ersten Zehn-Tore-Vorsprung her. Wenig später holte er sich in der Abwehr aufmerksam den Ball und schloss den Konterlauf zum 20:10 ab (42.). Im Gefühl des sicheren Sieges ließ in der Schlussphase die Konzentration bei den Gastgebern nach, wodurch Altenburg das Ergebnis etwas freundlicher gestalten konnte.

Den Schlusspunkt zum 27:19 setzte Jonas Höfer, der mit feinem Rückhand-Anspiel von Maximilian Manys in Szene gesetzt wurde. Für die Gäste hieß es somit: 27 zum Dritten, nachdem sie in den ersten beiden Partien ebenfalls diese Anzahl an Gegentoren kassiert hatten. Am kommenden Wochenende reist Goldbach zu Titelfavorit SV Hermsdorf. Diverse Nachlässigkeiten, die am Samstag daheim folgenlos blieben, werden dort auf jeden Fall bestraft.

Goldbach/Hochheim: Schneegaß, Pillokat - Sturz 3, Wellendorf, Walther 6, Ruhe, Manys 3, Fischer, Bohrt 7/5, Obst, Sülzenbrück, Stadelmann, Dreyße 5, Höfner 3.