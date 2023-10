Goldener Ski: Biathlet Menz als Juniorsportler des Jahres ausgezeichnet

Oberhof. Auch Kombiniererin Cindy Haasch aus Ruhla und der Oberhofer Biathlon-Stützpunkttrainer Marko Danz wurden vom Deutschen Ski-Verband geehrt.

Drei Thüringer sind vom Deutschen Ski-Verband (DSV) mit dem „Goldenen Ski“ für ihre herausragenden Leistungen 2023 ausgezeichnet worden: Cindy Haasch vom WSC Ruhla war in der Nordischen Kombination unter anderem bei der Junioren-WM Fünfte im Einzel geworden und hatte sich fünfmal unter den Top 15 im Weltcup platziert. Biathlet Benjamin Menz (Motor Tambach-Dietharz) gewann bei der Junioren-WM jeweils Gold im Einzel und in der Mixed-Staffel sowie Silber in der Staffel. Beide wurden in ihren Disziplinen als Juniorsportler des Jahres geehrt.

Zum Biathlon-Trainer des Jahres kürte der Verband Marko Danz (SV Floh-Seligenthal), der als Oberhofer Stützpunkttrainer für die jüngsten Erfolge im Nachwuchs verantwortlich zeichnet. Unter seiner Regie wurde nicht nur Menz Junioren-Weltmeister, sondern Hans Köllner auch Junioren-Europameister. Zudem konnten seine Schützlinge weitere Medaillen von den Saisonhöhepunkten mitbringen und sich den Sieg im Nationencup des IBU-Junior-Cups sichern.

Zum Skisportler des Jahres ist indes Rennläufer Alexander Schmid gewählt worden. Der Weltmeister im Parallel-Riesenslalom erhielt bei der Abstimmung unter allen DSV-Aktiven die meisten Stimmen.