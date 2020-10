Gospenroda bleibt Waltershausens Lieblingsgegner

Die Zielsetzung fürs fünfte Saisonspiel hatte Waltershausens Trainer Stefan Koch kurz vorm Anstoß klar formuliert. „Der erste Sieg muss her. Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Seine Schützlinge beantworteten die Frage eindrucksvoll, stießen mit einem ungefährdeten 4:0 (1:0) gegen die SG Gospenroda/Dippach den Bock um.

Dass sich der Gastgeber viel vorgenommen hatte, war sofort zu spüren. Waltershausen gab von der ersten Minute an Vollgas und wirkte keineswegs wie ein Schlusslicht. Gospenroda war mit dem hohen Tempo, den Kombinationen und dem rasanten Umschalten nach Ballgewinnen anfangs total überfordert. Schon bei Patrik Ewalds Schuss, den Björn Rinn stark parierte (3.), und der Chance von Dat Le Duc (5.), der aus zehn Metern mit feinem Lupfer knapp das Ziel verfehlte, lag die Führung in der Luft. Als Florian Tamm dann Christian Ortlepp schickte, kam Gäste-Verteidiger Benjamin Glock zu spät und riss den Waltershäuser im Sechzehner zu Boden. Logische Konsequenz: Gelb und Foulelfmeter. Die Chance ließ sich Tobias Niklas nicht entgehen (13.), auch wenn Rinn die Ecke ahnte. „Die Anfangsphase war so, wie wir es uns vorstellen. Wir haben gut gepresst und viel Druck gemacht“, lobte Waltershausens Co-Trainer Michael Offenhaus. Offenbar kam Lieblingsgegner Gospenroda zum rechten Zeitpunkt, denn die Randhessen verhalfen dem FSV schon im Vorjahr zum ersten Erfolgserlebnis und überließen nun zum fünften Mal hintereinander der Koch-Elf alle drei Punkte.

Nach dem verwandelten Foulelfmeter wird Torschütze Tobias Niklas (li.) von Til Schuchardt abgeklatscht. Foto: Mike El Antaki

Den Gästen schwante schon vor Beginn nichts Gutes. „Mit Auswärtsspielen an Samstagen haben wir so unsere Probleme“, verwies Abteilungsleiter Alexander Zarschler auf die beruflichen Verpflichtungen einiger SG-Spieler. Zwei nahmen sich extra einen halben Tag Urlaub, während Marcus Hohmann erst eine Viertelstunde vor Anstoß eintraf. Trotzdem führte er als Kapitän die Elf aufs Feld. Noch vor dem Wechsel war für ihn Schluss. Mit Knieproblemen schied er nach einem Foul an der Mittellinie aus, ebenso wie kurz zuvor Waltershausens Til Schuchardt. Dass das Spiel zwischenzeitlich sehr zerfahren war, kreideten beide Seiten auch Schir Runknagel an, der zu lange wartete, ehe er die zweite Gelbe zeigte. Offensiv fand der Gast lange nicht statt. Erst in der letzten Minute der ersten Hälfte musste FSV-Keeper Böhm bei einem Freistoß von Glock eingreifen. Nach der anschließenden Ecke kam Glock beim Schussversuch zu Fall, doch vergeblich forderten die Gäste Strafstoß.

Der Matchplan, den sich die Gäste für Hälfte zwei zurechtlegten, war schnell Makulatur. Denn nach herrlichem Solo erzielte Alexander Koch mit klasse Schuss unter die Latte das 2:0 (51.), das die zwischenzeitliche Härte aus dem Spiel nahm. Der FSV schaltete in den Verwaltungsmodus. Erst in der Schlussphase bäumte sich die SG nochmal auf, hatte kleinere Möglichkeiten, doch ohne Hohmann und Patrick Lorenz (Knieverletzung) fehlte im Angriff die Kaltschnäuzigkeit. „Unsere jungen Spieler sind eben noch nicht so weit“, machte Zarschler den Youngstern keinen Vorwurf. Schon abgebrühter agierte da Waltershausens Einwechsler Max Machleb, als sich den Gastgebern mehr und mehr Räume boten. Einen steilen Ball nahm der 19-Jährige mit, umkurvte Rinn und machte mit dem 3:0 alles klar. Nur drei Minuten später legte wiederum Machleb sogar das 4:0 nach.

Die Freude bei den Gastgebern war am Ende verständlicherweise groß. Passend zum „Internationalen Tag der seelischen Gesundheit“ wirkte der Sieg wie Balsam. Ob es ein Befreiungsschlag war, werden aber erst die nächsten Partien zeigen. Denn nicht jede Woche wartet ein Lieblingsgegner.